Colunistas Prospecção

Por Leandro Mazzini | 6 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O desembarque inesperado do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ao Recife, teve um quê de mistério e indica busca de apoio para a PEC que pode lhe permitir disputar novamente a eleição para presidente da Casa, um drible que está na fila do plenário. Ele esteve com o governador Paulo Câmara (PSB), a vice-governadora e presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, e deputados da oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Maia também passou na residência do deputado federal Luciano Bivar (PSL), presidente da sigla e inimigo de Bolsonaro. PSB e PSL têm bancadas fortes no Congresso Nacional. PCdoB pode puxar partidos de oposição para a pauta.

Voz do povo

Uma sondagem nacional exclusiva da Coluna Esplanada/Paraná Pesquisas, há dois meses, indicou que 77% dos brasileiros são contra Maia tentar brecha para 3º mandato.

Aval oficial

Com o aval do TCU, agora oficialmente José Dirceu voltou a receber como deputado federal aposentado, mesmo cassado e condenado pela Justiça. São R$ 30 mil/mês.

Atrasadona

O comando da Caixa teve ordens para, agora, salvar empresários que pediram crédito – e esperam há três meses a liberação. Mas muita gente já quebrou.

Sem noção

Circula por whatsapp há uma semana folder sobre a “Manifestação Nacional” em frente ao QG do Exército dia 19 de julho, às 9h, pela “intervenção militar com Bolsonaro no Poder”, uma “nova Constituição”, e “criminalização do Comunismo”. Avisa que movimentos de Brasília, Goiás, Ceará, Rio, São Paulo e Paraná já aderiram.

Peso do malhete

A TV Globo, que não dorme no ponto e sabe bater pênalti, prepara o bote no Flamengo. É tido como certo no Congresso que vai ‘caducar’ a Medida Provisória que liberou o time para negociar transmissões dos jogos.

Vilão

Antes herói da companheirada, o senador Humberto Costa (PT-PE) vai virar vilão. A direção nacional do PT já ‘sugeriu’ entrega de todos os cargos que a legenda ocupa no Governo de Paulo Câmara (PSB). São mais de 400 no governo de Pernambuco.

Cova cavada

Aplauso para a desistência da ministra do TCU Ana Arraes em ser a relatora da compra dos respiradores com suspeita de superfaturamento pela Prefeitura do Recife, reduto do PSB de sua família. Mas oposicionistas do alcaide Geraldo Julio (PSB) apostam como certa a condenação pelo tribunal administrativo.

Planos A e B

João Pessoa poderá ter dois candidatos que já passaram pelas mãos Justiça paraibana. Um deles é o ex-governador Ricardo Coutinho. Se não conseguir a legenda, pode indicar a esposa, Amanda Rodrigues. Eles são réus na Justiça e com bens bloqueados.

Mais um

Cícero Lucena é o nome do Progressistas para Governador em 2022. O ex-governador também foi citado nos crimes organização criminosa, formação de quadrilha, fraude de licitação e superfaturamento de obras. E abolvido em todas as acusações.

Vai explodir

Os bancos privados, prevendo uma bolha no mercado de crédito, não facilitam. Barraram empréstimos a muitas empresas grandes e médias. Os que ousam assinar contrato, pagam até 65% (!!) em apenas 3 anos sobre o capital injetado na conta.

Resistência

Pais de alunos em Brasília estão resistindo à volta às aulas. Folder online circula com a frase “Nenhum aluno na Escola, todos com vida em casa”.

Tem mercado

A Cyrela comprou o prédio que era de Eike Batista no Flamengo, no Rio. Retrofitou e vendeu a R$ 18 mil o metro quadrado. Um apartamento de 150 m² saiu a R$ 3 milhões.

ESPLANADEIRA

# Louvre Hotels Group – Brazil inaugura Tulip Inn Rio de Janeiro Ipanema, com foco no hóspede executivo e lazer. # O site Vakinha registra mais de R$ 15 milhões de arrecadação em campanhas criadas na pandemia. # Plataforma VidaClass oferece consultas, descontos em farmácias e seguro hospitalar. # Grupo SOS DENTAL, através da Odontocase, passou a exportar para Estados Unidos. # Ambev e Z-Tech fecham parceria com o app Get In para auxiliar reabertura de bares e restaurantes. # Correios e Serasa fecharam parceria que facilita baixa de restrições financeiras.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas