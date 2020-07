Colunistas Fora de combate

Por Leandro Mazzini | 7 de julho de 2020

O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) continua tateando corredores do Palácio atrás de ministério.(Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O controvertido advogado Ricardo Magro, que detém o controle acionário de empresas como a Refit e o aplicativo GOfit, já avisou sua equipe que não voltará à rotina empresarial tão cedo e nem mesmo sabe se voltará aos ringues empresariais. Desde o ano passado ele enfrenta sérios problemas de saúde. Em menos de 12 meses foi atropelado, pegou Covid-19 e, mais recentemente, passou por uma delicada cirurgia na coluna.

Oi, chefe

O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) continua tateando corredores do Palácio atrás de ministério. E o presidente Bolsonaro nota o ônus de ter lhe tirado da Cidadania.

Te cuida, cidadão!

A prefeitura de Ceres (GO) distribui nos postos de saúde o kit combate Covid-19, num saquinho, com Azitromicina e Ivermectina – o famoso remédio para combater piolho.

Deu ruim

Segue o inferno astral de Luciano Hang, da Havan. A 3ª Subcâmara de Coordenação e Revisão do MP do Trabalho recusou arquivamento de processo sobre demissões em massa.

Cão turbinado

O Ministério da Justiça vai pagar R$ 3,4 milhões para aquisição de 18 viaturas “tipo furgão adaptadas para o transporte de cães”, para a frota da Polícia Rodoviária Federal. Cada veículo da De Nigris Distribuidora sairá por módicos R$ 188 mil. O processo é o de nº 08650001236201939. Isso porque é para transportar cachorro…

Cão mimado

Essa quantia nos remete aos cuidados demasiados que a equipe do FBI tinha com os cães pastores alemães de John Kerry, quando visitou Brasília em 2013 como Secretário de Estado dos Estados Unidos. Os bichos só comiam ervas finas cozidas em água mineral, trazidas de seu país.

Ciro sendo Ciro

Já com a candidatura à Presidência nas ruas para 2022, Ciro Gomes, do PDT, ataca Deus e o mundo. Agora se dedica ao lançamento do seu livro com proposta para o Brasil e a realizar lives nas redes sociais. Diz que não confia no lulopetismo corrupto (de quem já foi aliado) nem no fascismo Bolsonarista.

Carga horária

As eleições dos poderosos Conselhos Regionais de Enfermagem, com ampla ingerência em hospitais públicos e privados, serão realizadas na semana anterior à da eleição municipal estipulada pela PEC do Congresso: dias 8 e 9 novembro. A eleição para vereador e prefeito será dia 15 de novembro. E tem muita gente candidata em ambas.

MEC

O potencial novo ministro do MEC é o prof. Milton Ribeiro, da Mackenzie de SP. Graduado em Teologia, é mestre e doutor. Já foi reitor da faculdade e seu currículo é verdadeiro. Ele tem reunião nesta ça (7) com presidente Bolsonaro – que já descartou outros 5 nomes.

MERCADO

Balançou

Um grande fundo de private equity de São Paulo e uma empresa de shoppings que atua em cidades médias começaram a passar o chapéu diante da crise da pandemia.

Desembarque seguro

A Lufthansa passou a oferecer venda de teste de Covid-19 para passageiros que viajam para a Alemanha, no checkin, avalizado pelo Governo. Em caso de negativo – o resultado é entregue um dia após o desembarque – a pessoa pode circular à vontade.

Fazendo malas

O mercado de turismo está decolando devagar. Um clube de hospedagem consultado pela Coluna informa que aumentaram em 300% as reservas no último mês, mas não está perto do que tradicionalmente reservaram anos anteriores no mesmo período. Haverá retomada, mas será gradativa. O povo está ciente do risco e cauteloso.

A todo gás

Pedro Magalhães, diretor-presidente da Gasmig, passou a compor o conselho de administração da Abegás (gestão 2020/23). A estatal mineira é a representante do Sudeste no colegiado.

Saúde!

O Bispo de Palmares (PE), Dom Henrique Soares da Costa, está internado no Recife com suspeita de Covid-19, no Hospital Memorial São José.

