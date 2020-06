Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 2 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Atriz Jacqueline Sato integra o longa-metragem "10 Horas para o Natal", previsto para estrear esse ano. (Foto: Gigi Kassis)

A Globo, diante de alguns movimentos, acabou se acertando e nunca mais, com o “Hoje” espichado, perdeu para a Record na hora do almoço.

Para todos os efeitos, é jornalismo contra jornalismo, ainda que “A Hora da Venenosa”, com a Fabíola Reipert, tenha sempre uma participação importante, fundamental, nos resultados de audiência do “Balanço Geral” em São Paulo.

E essa é uma briga que promete esquentar.

Reinaldo Gottino foi contratado de volta pela Record e irá reassumir a apresentação do programa a partir da próxima segunda-feira, com a esperança de que isso provoque uma nova reviravolta no jogo.

No placar, por enquanto, a Globo segue na frente.

E em meio a esses movimentos, algumas outras questões. Por exemplo: antes do confinamento, Geraldo Luís era o titular do “BG”. Qual será, agora, o seu futuro na Record?

Para ou continua? O contrato está no fim. Termina em setembro. O que será dele?

TV Tudo

Por aí

Duas podem ser as alternativas para Geraldo Luís na Record, caso tenha seu contrato renovado.

Uma, ser transferido para a faixa da manhã e, outra, ter um programa todas as noites, para enfrentar o Ratinho. Uma possibilidade, aliás, que já foi levantada no passado e ele não aceitou.

Problema sério

Questões comerciais, e tão somente elas, porque existe a necessidade de entregar ao anunciante um número “x” de jogos por ano, tem levado a Globo a insistir com as reprises do futebol aos domingos.

Mas são enormes os seus prejuízos com a audiência.

Doidera

Mas se nem na televisão reprise de jogos antigos dá resultado, imagine no rádio.

Pois bem, a rádio Bandeirantes tem feito isso aos domingos. E o que é pior: colocando narração nova, um absurdo.

Perdendo a chance

A Bandeirantes tem um dos arquivos mais ricos do rádio brasileiro.

Por lá trabalharam narradores que fizeram história. Fiori Gigliotti, Pedro Luiz e Edson Leite foram só alguns deles. Mas parece também que há a tentativa de evitar as narrações do José Silvério, o que só aumenta o tamanho da bobagem.

Retomada

A produção do reality de futebol “Uma Vida, Um Sonho” foi reativada no Rio de Janeiro.

De acordo com seus realizadores, a estreia continua marcada para o dia 4 de outubro e a exibição irá até 6 de dezembro, nas manhãs de domingo do SBT. Apresentação de Glenda Kozlowski e participação de René Simões e Joel Santana.

Presta atenção

Do nada, no meio da pandemia, o Grupo Silvio Santos distribuiu um comunicado a todos os seus colaboradores, incluindo funcionários do SBT. Resta descobrir o que tem por trás.

A todos foi lembrada a necessidade de “fazer a coisa certa não importam as circunstâncias”.

Bastidores da aviação

Produção da Singular Filmes, o canal Mais Globosat estreia nesta terça-feira, às 21h30, a quarta temporada da série “Aero – Por Trás da Aviação”, apresentada pelo piloto Fernando De Borthole.

A nova edição reúne 13 episódios que irão revelar, por exemplo, a recuperação de dois aviões da Vasp, operações com helicópteros em prédios e locais eventuais, transporte de animais de estimação, o primeiro voo de uma criança, entre outros.

Flashdance

“Achei essa foto no rolo da câmera. Compartilho aqui com vocês… Então, bora cuidar da nossa saúde pra não deixar a peteca cair.”

Dica de Patrícia Poeta em uma rede social.

Caminho de volta

É possível que dentro de duas semanas, talvez um pouquinho mais que isso, o “Melhor da Tarde” volte a ser transmitido dos estúdios da Band. Claro que observando cuidados.

Porém, também já se estuda a ideia de, uma vez por semana, fazer da casa da Cátia Fonseca.

E mais essa

Ninguém, nesta altura dos acontecimentos, vai querer confirmar, mas é certeza que já existe uma paquera mais forte da Band com Edu Guedes.

Muito mais que troca de olhares. Edu, já de algum tempo, com seu programa culinário, transformou-se numa das maiores forças comerciais da Rede TV!.

Dubladora

Nesta quarta-feira, o filme “Lupin III – O Primeiro”, que estreou com sucesso em dezembro no Japão, chega aos serviços de streaming iTunes, Now, Google Play, Vivo Play, Sky, Looke e Microsoft Movies e TV…, trazendo a atriz Jacqueline Sato como dubladora da personagem Fujiko Mine.

Jacqueline também integra o longa-metragem “10 Horas para o Natal”, previsto para estrear esse ano, e a série “Os Ausentes”, da TNT, para 2021.

C´est fini

“Ainda estamos trabalhando no protocolo final”. Esta é a resposta que as produtoras independentes, parceiras da Globo e que contam com artistas da emissora, mais escutam quando cobram uma posição sobre retomada de séries e programas.

Neste momento, a prioridade é a novela das nove, “Amor de Mãe”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Flávio Ricco