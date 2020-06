Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 3 de junho de 2020

Patrícia Abravanel vai continuar com as férias forçadas. Foto: Divulgação Patrícia Abravanel vai continuar com as férias forçadas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O SBT, seguindo protocolos de segurança, já promoveu a volta de alguns programas aos estúdios, após a paralisação imposta pelo novo coronavírus, como são os casos de “The Noite com Danilo Gentili”, “Ratinho” e “Domingo Legal”.

Maisa, por sua vez, retoma gravações dia 6, e Eliana, dia 10 e com um de seus principais quadros: “Minha Mulher que Manda”.

Já em relação ao “Topa ou Não Topa”, comandado por Patrícia Abravanel nas noites de sábado, ainda não existe qualquer previsão sobre seu retorno aos estúdios da emissora.

E o problema nem tem a ver com plateia, porque todas as produções do SBT foram orientadas a abrir mão de presença de público, também como medida importante para se prevenir contra a Covid-19. A ordem é reduzir ao máximo o número de pessoas em todos os ambientes.

A questão, na verdade, envolve o formato desse game show da Endemol Shine, que exige a participação de 26 assistentes segurando maletas com valores de prêmios (imagem). Um negócio totalmente impensável agora, até pela proximidade delas no cenário. Patrícia vai continuar com as férias forçadas.

TV Tudo

E mais

A “Praça” também continua sem previsão de volta às instalações do SBT.

Como se não bastasse o titular, Carlos Alberto de Nóbrega, também estão no chamado grupo de risco, o filho, Marcelo, diretor do programa, e o “deputado” Saulo Laranjeira.

Equipe enxuta

Os profissionais da GloboNews, em especial os de São Paulo, acreditam que não serão atingidos pelo processo de demissões no Grupo Globo. Desde o início da pandemia o canal de notícias já trabalha com equipes bem reduzidas e não tem mais para onde correr.

Ainda assim, a “GN” viu sua audiência disparar na TV paga e se tornou uma referência no momento atual.

Vem aí

A Band anuncia para dia 25, às 22h45, a estreia do programa “Na Linha de Frente”.

O jornalístico, produzido pela Medialand, será apresentado pelo jornalista João Paulo Vergueiro.

Elogiada

Vanessa Gerbelli tem boas lembranças sobre o trabalho em “Novo Mundo”, reprisada atualmente na Globo. “As pessoas repercutem a novela com muito carinho e interesse. Ouço muito do público que Amália é uma das personagens que mais gostaram de me ver e a que mais gostaram que eu fiz”, declara a atriz.

“Acho que Amália tinha pureza e uma delicadeza que fiz pouco em novela, porque sempre pego umas bichas danadas”, diverte-se.

Empacado

Impressionante como a dramaturgia também foi afetada pelos efeitos da pandemia. Atores de uma série sobre Silvio Santos, produzida pela parceria Gullane/Fox, foram atrás de informações sobre retomada de gravações. Ouviram que continua sem previsão.

Esporte

A TV Cultura estreia no próximo dia 10, às 20h45, o “Revista do Esporte”, apresentado por Vladir Lemos. O programa – parte da reformulação do conteúdo jornalístico da emissora – será um informativo que, mantendo a tradição do canal, respeitará a hegemonia do futebol, mas terá ampla cobertura de outras modalidades, olímpicas, paraolímpicas, radicais. Roberto Rivellino, Celso Unzelte e Vitor Birner também participam.

Duração

A live com Luan Santana, no dia 13 de junho, tem tudo para ser a de maior duração do projeto “Em Casa” e deve romper a marca de uma hora na TV Globo.

Também haverá transmissão pelo Multishow, Globoplay e redes sociais do artista.

Getúlio

O Canal Brasil exibe no próximo sábado, às 21h25, o filme “Getúlio”, protagonizado por Tony Ramos, que relembra os últimos 19 dias da vida do ex-presidente. Dirigido por João Jardim, conta ainda com Drica Moraes, Alexandre Borges, Marcelo Médici e Alexandre Nero.

A produção conquistou no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro as categorias Melhor Ator, Direção de Arte e Maquiagem.

Meio Ambiente

Para marcar do Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, a Globo preparou uma ação com sua iniciativa Verdejando. Em celebração à data, o projeto convida o público para um plantio simultâneo e simbólico em suas casas, durante um debate on-line que terá como tema “Conexão com a natureza: como ela pode salvar nosso futuro”.

Participações

Com participação da jornalista Ananda Apple, do ator Mateus Solano, do ambientalista Nik Sabey, da iniciativa ‘Novas Árvores por Aí’, e da engenheira florestal Aretha Medina, da SOS Mata Atlântica, esse bate-papo com plantio acontecerá a partir das 13h30, nas redes sociais do movimento Green Nation.

A iniciativa chegará também a outras regiões do país. Em Brasília, a ação contempla uma live, no mesmo dia, nas redes sociais da Globo Brasília, com a participação do ator Ricardo Pereira.

C’est fini

A programação da Globo, nos primeiros meses de 2021, sofrerá muito os efeitos do isolamento. Ficará bastante limitado o projeto de transformar filmes nacionais em séries especiais entre janeiro e abril.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

