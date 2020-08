Notícias da TV

O novo programa de Angélica na Globo será exibido de 10 de outubro a 26 de dezembro, com a proposta de mostrar os “diferentes caminhos que levam à felicidade”. Promete um olhar positivo e inspirador sobre o que importa de verdade na vida.

Em 12 episódios, temas diferentes irão “inspirar, engajar e elevar o astral das tardes de sábados”.

É descrito também como “um programa leve, que apostará em informação e entretenimento para tratar de uma busca universal que está em todos nós: a da felicidade”.

Todas as semanas, anônimos e famosos serão chamados a participar de debates, conduzidos pela própria Angélica, sobre temas do cotidiano.

E em seu encerramento, sempre ficará um questionamento direto ao telespectador. O projeto vai possibilitar, ainda, que a apresentadora volte a trabalhar como atriz.

TV Tudo

Presta atenção

CNN Brasil, na cobertura da explosão no Líbano, madrugada de ontem, entrou com GC, letras maiúsculas, preto no branco, apresentando “entrevista exclusiva com repórter da CNN em Beirute”.

Da BBC ou Fox News não seria, claro.

Noves fora

O letreiro da CNN Brasil, exagero e escorregão à parte, mostra como determinadas expressões estão sendo vulgarizadas no jornalismo do dia a dia.

Tudo é “exclusivo”. Tudo é “urgente”. Daqui a pouco ninguém vai levar a sério.

Comentaristas

Reforços do Esporte da Globo, as comentaristas Nadine Basttos e Renata Mendonça estreiam domingo, às 19h, no jogo Grêmio x Fluminense, pela primeira rodada do Brasileirão.

Transmissão do SporTV e do Premiere.

Exemplo

Fernanda Montenegro continua se dividindo entre TV, cinema, teatro e campanhas.

Até na quarentena, com seus 90 anos, ela gravou uma nova série, “Amor e Sorte”, que a Globo exibirá às terças-feiras, em 4 episódios, a partir de 8 de setembro.

Entrevista

O “TV Fama”, da Rede TV!, exibe no programa desta quinta, uma entrevista com Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, vítima de um AVC em 2017.

Neste trabalho da repórter Andrea Corazza, o músico ressalta a evolução do estado de saúde do pai graças aos tratamentos que tem feito e também presta uma homenagem a ele: “agradeço muito o pai que eu tenho”.

Futebol na Band

Já a partir deste sábado, a Band passa a transmitir jogos do campeonato russo.

O primeiro, CSKA e FK Khinki, a partir das 9h50, mas só para São Paulo. Narração de Ulisses Costa.

De saída

No SBT desde sempre, Guilherme Stoliar está preparando a sua saída da presidência do Grupo SS. Renata Abravanel irá ocupar o posto.

Stoliar e SS têm uma conversa marcada para esta quinta-feira.

Reality musical

A atriz e cantora Sara Sarres, também conhecida pelo trabalho em espetáculos musicais, vai compor o júri do programa “Talentos”, ao lado do ator Diego Montez e dos maestros Miguel Briamonte e Natan Bádue.

É a estreia deste sábado, às 20h, na Cultura, com apresentação de Jarbas Homem de Mello.

Digital

A retransmissora da TV Aparecida em Ribeirão Preto (SP) passou a ter o sinal digital agora sintonizado no canal 20.1.

Com este, a emissora já conta com a cobertura de 66 canais digitais por todo o Brasil.

C´est fini

O GNT estreia nesta sexta-feira, às 23h, a nova temporada do programa “Boas-Vindas: Álbum Caseiro de Família”, série documental que fala sobre parto, maternidade e família. Produção da Cine Group gravada 100% de maneira remota.

Todo um protocolo foi respeitado, para viabilizar as gravações, inclusive com captação por drones. Direção de Letícia Prisco.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!