Notícias da TV

Depois de anunciar que o “The Voice Kids”, interrompido em março, voltará ao ar em setembro, a direção da Globo agora também define a nova temporada do “The Voice Brasil”.

Exibição entre 15 de outubro e 17 de dezembro, nas noites de terça e quinta-feira.

Apresentado por Tiago Leifert, o “TVB” terá como novidade a volta de Carlinhos Brown ao júri, após Ivete Sangalo não chegar a um acordo com a Globo para continuar no programa.

As duas versões, com mudanças no formato e cuidados que são indispensáveis, como distanciamento e sem plateia.

Assim como outros tantos setores, na espera do milagre da vacina e diante de tantas dificuldades, a televisão vai aos poucos tentando operar com certa normalidade.

TV Tudo

Continua

A Globo não vai trocar a apresentadora de bastidores do “The Voice Brasil”. Uma vez mais, o trabalho será realizado pela atriz e cantora Jennifer Nascimento.

Além das ações comercias, ela também fará entrevistas com familiares dos participantes.

Irreversível

Nada é colocado publicamente, mas nos interiores do SBT, especialmente no seu jornalismo, já é dada como certa a saída de Rachel Sheherazade em setembro, ao final de seu contrato.

E que Márcia Dantas será a sua substituta no “SBT Brasil”.

Problema sério

O fechamento do Ibope em julho, uma vez mais, não foi dos mais auspiciosos para o SBT.

Pior que números ruins é a nenhuma perspectiva de melhora nos próximos tempos. Não há um trabalho de recuperação.

Tabuada

Repetindo os mesmos equívocos do passado, verifica-se no SBT dos dias atuais que não há nenhum investimento na sua produção e no seu artístico.

Falta alguém, em seu comando, com sensibilidade suficiente para conseguir virar esse jogo.

Lançamento

A Netflix marcou para outubro o lançamento de “Cidade invisível”, seriado live-action de Carlos Saldanha, o mesmo de “A era do gelo” e “Rio”, filmado no Brasil.

A produção explora o nosso folclore e tem Marco Pigossi como protagonista, o detetive Eric.

História

Após encontrar um estranho animal morto em uma praia carioca, Eric se envolve em uma investigação de assassinato e descobre um mundo habitado por entidades fantásticas, normalmente invisíveis aos seres humanos.

Alessandra Negrini também está no elenco, no papel de Inês, a dona de uma casa noturna.

Precisam conversar

Porque jogadores do Goiás testaram positivo para a Covid-19, o encontro com o São Paulo, domingo, foi adiado.

Menos para a Net/Claro. Na manhã de ontem, quase 24h depois, a faixa de informação da operadora insistia com a “reprise” de um jogo que não rolou.

Não é por nada

A CBF, como organizadora desses campeonatos de futebol, deveria se preocupar um pouco mais com a eficiência dos exames. Cobrar resultados. Futebol é um esporte de contato.

O problema aconteceu com atletas de um clube da Série A. E ainda existem B, C e D. O caso só deve reforçar a preocupação com os protocolos e a segurança.

Confidencial

O roteirista e diretor João Falcão, responsável por vários trabalhos na Globo – “Nada Será Como Antes” entre eles, está às voltas com um projeto para a Netflix.

Como sempre, muito segredo em cima. Mas foi possível apurar que leva o título provisório de “Coração” e fala sobre uma banda musical.

C´est fini

A Record marcou para 8 de setembro, nos estúdios da Vera Cruz, em São Paulo, o início das gravações do “Canta Comigo Teen”, agora como um quadro do “Hora do Faro”.

Os cem jurados, muitos que já estiveram na edição adulta, serão separados por divisórias de acrílico.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!