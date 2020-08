Na contramão dos concorrentes, ESPN e Fox Sports continuam confinados

Assim como em outros lugares, por aqui também o futebol voltou, com as decisões de alguns estaduais e o início do campeonato brasileiro.

Os programas esportivos, que durante meses encontraram sérias dificuldades para continuar no ar e despertar algum interesse, têm novamente a oportunidade de trabalhar com material mais farto para análise e informação.

Verifica-se, no entanto, que isto ainda vem acontecendo de diferentes maneiras.

Quase normais, Globo e SporTV, em todas as transmissões, obedecem as mesmas determinações, com narradores e comentaristas no estúdio, um ou dois repórteres no estádio.

O Esporte Interativo também teve, na semana passada, o retorno dos seus narradores e comentaristas ao estúdio e repórter no gramado para o campeonato brasileiro.

As exceções são os canais ESPN e Fox Sports, sem sinal de nenhum movimento. Tudo ainda em home office. Não há qualquer previsão de retorno antes dos próximos 45 dias.

TV Tudo

Só no Fox

Já existe a decisão de que os jogos da Libertadores, em se tratando dos canais Disney, serão exibidos apenas no Fox Sports.

Ao contrário de outros eventos internacionais, a ESPN não fará transmissões desta competição, que recomeça no dia 15 de setembro. A informação é da própria Disney.

Tempo ao tempo

O assunto é tão delicado que muitos daqueles, diretamente envolvidos, preferem nem comentar.

Mas há também quem acredite e até já aposte numa virada de jogo: que mediante novo acordo, a Globo irá, sim, transmitir a próxima Libertadores. Que a própria Conmebol tem interesse em normalizar tudo.

Dois pontos

Sobre o próximo “The Voice Brasil”, as gravações da nova temporada começam no próximo dia 31. Neste ano, além dos episódios regulares e a final em 17 de dezembro, ainda será exibido um especial, dia 24, com o vencedor se apresentando ao lado dos técnicos.

E uma outra novidade: assim como o “BBB”, também haverá reexibição no Multishow.

Diva

Claudia Alencar é uma grande dama em “30 Anos Blues”, segundo filme dos cineastas paulistas Andradina Azevedo e Dida Andrade.

Vencedor do Kikito Especial do Júri, no último Festival de Gramado, terá pré-estreia digital de 20 a 23 deste mês no Belas Artes À La Carte.

Pai online

Érico Brás, no sábado passado, estreou o quadro “Pai online” no “É de Casa”, criado e roteirizado com sua mulher, Kenia Maria, para exibição em todo esse mês.

Depois da Fernanda Gentil, foi a vez dele entrar no programa.

Emmy

A Sato Company, do empresário Nelson Sato, será a anfitriã da semifinal da 48ª edição do prêmio Emmy Internacional na categoria Telenovelas.

O evento, em ambiente virtual, acontece nesta quarta-feira e é composto de um júri formado por executivos, produtores, diretores e atores, que reservaram o dia para avaliar os conteúdos que passarão para fase final. Os vencedores serão conhecidos em 23 de novembro.

Gravando

Juliana Paiva registrou em rede social sua volta aos Estúdios Globo para retomar as gravações de “Salve-se Quem Puder”.

Ela será uma das mais exigidas nesta segunda e última temporada da novela das sete, que terá 53 capítulos.

C´est fini

Apesar de ter passado meses trabalhando em protocolos de saúde, preparado equipes em videoconferências e elaborado todo um plano de trabalho para seus profissionais, a direção da Globo não esconde a preocupação com o reinicio de gravações.

Na segunda e boa parte de terça, tudo funcionou como planejado. Esta primeira semana será um termômetro importante.

