Notícias da TV

Cada um tem o direito de falar o que bem entende e isso nem entra em discussão, mas os últimos acontecimentos nos levam a lembrar das sandálias da humildade, que em seus tempos na televisão, o “Pânico” calçou diferentes celebridades.

Marco Pigossi, bom ator, hoje aparecendo em alguns trabalhos da Netflix, em conversa com João Vicente de Castro no Instagram do GNT, entre outras coisas, disse que tem vergonha de “Fina Estampa”, das coisas faladas e tratadas na novela, da atuação dele e até das mechas loiras da ocasião. Falou até que a reprise devia ser proibida.

Talvez Freud, em alguns dos seus estudos, até explique, mas o interessante é ele sentir isso só agora, dez anos depois de ter feito a novela.

E se sentiu antes, por que não pediu licença e saiu?

Nada mais inconveniente e desrespeitoso com o autor Aguinaldo Silva, com todos que fizeram como ele este trabalho e com a casa onde trabalhou por muito tempo. Foi mal.

TV Tudo

Turma grande

A NSports, responsável pela transmissão internacional do campeonato brasileiro, já está contando com uma equipe de narradores e comentaristas bem numerosa.

Rogério Assis, Marcelo do Ó, Bernardo Ramos, Fábio Piperno, João Paulo Capelanes e Napoleão Almeida são alguns deles. Trabalhos a partir da Casablanca, em São Paulo.

Por aí

Ainda no campo do jornalismo esportivo, rumores muito fortes davam como certo um acordo do narrador José Silvério com a Transamérica SP.

Consultado, Eder Luiz, chefe da equipe, não confirmou.

Primeira da fila

Falta bater o martelo se será em outubro, mas já existe a certeza que “Amor Sem Igual”, novela da Record, vai reestrear ainda este ano, quando terminar “Apocalipse”.

Será a primeira a voltar, entre as que tiveram a sua exibição paralisada. Um compacto, de uma ou duas semanas dos capítulos já exibidos, está sendo pensado, antes da exibição dos inéditos.

E mais

Tudo indica que as gravações de “Gênesis” serão retomadas na última semana de outubro.

Se tudo correr como se espera, será ela a substituta de “Amor Sem Igual”.

Cadeira vazia

A CNN Brasil está sem um diretor responsável na sua redação do Rio de Janeiro.

Givanildo Menezes, que vinha ocupando essa posição, passou a trabalhar com estratégia de audiência em São Paulo.

Não vai dar

Estava tudo certo para mais um “O Aprendiz” na Band, ainda este ano.

No entanto, todos os planos se modificaram a partir da pandemia. O combinado agora é 2021.

Difícil

Ainda em se tratando de Band, falou-se na possibilidade de o “Bora Brasil”, atualmente no ar das 8h às 9h, ganhar mais uma hora. Não existe confirmação.

Até porque, “invadiria” o horário do novo programa de Mariana Godoy, que um dia será apresentado das 9h às 11h.

Pessoas desaparecidas

Nesta quinta, 22h30, o “Repórter Record Investigação” mostra o drama de pessoas em busca de parentes desaparecidos, entre crianças, jovens e adultos.

O programa tem depoimentos comoventes. O Brasil, para se ter uma ideia, possui uma média de 80 mil casos por ano. Apresentação de Adriana Araújo.

Programação

Apresentado por Taís Araújo, o reality show musical “Popstar” não tem previsão de exibição para este ano.

Nesta linha, estão confirmados apenas os formatos do “The Voice”, em setembro e outubro.

Taís, por sua vez, já envolvida com as gravações de “Amor de Mãe”, ainda tem pela frente a série “Aruanas”.

Música

Bárbara Sut, a ginasta Dionice em “Salve-se Quem Puder”, lança sexta-feira o single “Cadê Você” nas plataformas digitais. É a primeira de autoria dela, composta durante o período de isolamento social.

A faixa conta ainda com a participação do músico Dudu Oliveira, integrante da banda do programa “Lady Night”.

C´est fini

De acordo com os dados do Kantar Ibope, todos os 12 episódios inéditos da sexta temporada do reality “De Férias com o Ex: Brasil”, encerrada quinta-feira passada, alcançaram o primeiro lugar no ranking da TV por assinatura nos públicos 18-24 anos. O desempenho do último episódio, por sua vez, conquistou a primeira posição nos targets 18-24, 18-34 e 18-49. A edição foi assistida por mais de 4 milhões de pessoas na MTV.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!