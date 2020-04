Rio Grande do Sul Nova ala de UTI do hospital de Osório começa a receber pacientes

27 de abril de 2020

A ocupação dos leitos será via porta de emergência e por meio da Central de Regulação do Estado Foto: Divulgação/HSVP

Os dez novos leitos de UTI do HSVP (Hospital São Vicente de Paulo) em Osório, no Litoral Norte gaúcho, entraram em funcionamento na manhã desta segunda-feira (27). Os equipamentos foram solicitados pela Secretaria Estadual da Saúde ao Ministério da Saúde, dentro do plano de contingência hospitalar de enfrentamento à Covid-19 no Rio Grande do Sul.

A ocupação dos leitos será via porta de emergência e por meio da Central de Regulação do Estado. Com essa nova unidade, o Litoral Norte gaúcho passa a contar com 40 leitos de UTI para acolher a demanda da pandemia de coronavírus.

O diretor-presidente do Hospital São Vicente de Paulo, Marco Aurélio Pereira, disse que a nova ala de UTI conta com 24 técnicos de enfermagem, cinco enfermeiros, responsável técnico de enfermagem, médico plantonista 24 horas, médico que fará a rotina médica, médico responsável técnico, profissional administrativo, equipe de higienização, fisioterapeuta, assistente social e psicóloga, entre outras especialidades.

