Política “O Bolsonaro é filho do Moro, e não o Moro cria do Bolsonaro”, afirma Lula

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

Lula passou 580 dias preso por condenação na Operação Lava-Jato Foto: Divulgação Lula passou 580 dias preso por condenação na Operação Lava-Jato. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Condenado na Operação Lava-Jato, o ex-presidente Lula usou a sua conta no Twitter para atacar o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. “Não pode haver inversão da história. O Bolsonaro é filho do Moro, e não o Moro cria do Bolsonaro. Nessa disputa toda, os dois são bandidos, mas é o Bolsonaro que é a cria e não o contrário. E os dois são filhos das mentiras inventadas pela Globo”, afirmou o petista no fim de semana.

Na noite de sexta-feira (24), em uma reunião do PT, Lula já havia usado a maior parte da sua fala para atacar Moro. O ex-juiz foi o responsável pela condenação de Lula a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá, no litoral paulista, em 2017. A pena foi aumentada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para 12 anos e depois reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça para oito anos e dez meses.

A condenação levou Lula a ficar preso por 580 dias na carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR) e impediu o petista de disputar a eleição presidencial de 2018. Lula deixou a cadeia após uma decisão do Supremo Tribunal Federal.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política