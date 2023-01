Rio Grande do Sul Nova campanha do Detran gaúcho alerta para os riscos do consumo de álcool no trânsito

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











As peças serão veiculadas em janeiro em TV, rádio, jornal, redes sociais e mídia externa. Foto: Reprodução/YouTube As peças serão veiculadas em janeiro em TV, rádio, jornal, redes sociais e mídia externa. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Está no ar a nova campanha do Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul), reforçando que a operação Balada Segura existe para proteger a população e não permitir a combinação de álcool e direção. O material criado transmite a mensagem que não existe tolerância quando o objetivo é salvar vidas, ressaltando que muitos acidentes acontecem “por pouco”. A campanha alerta: se for dirigir, não beba, nem um pouco.

A diretora institucional do Detran gaúcho, Diza Gonzaga, destaca a importância de se reforçar o perigo de associar álcool e direção, principalmente nesta época do ano.

“Verão, férias, rever os amigos e familiares, a temporada com as temperaturas mais altas, os encontros sociais, todos esses são fatores que aumentam o consumo de bebidas alcoólicas, e a mistura de álcool e direção é mais frequente nessa época. Queremos que todos se divirtam, mas voltem para casa, afinal, a vida não tira férias e todos têm muitos verões pela frente”, destaca Diza.

As peças serão veiculadas em janeiro em TV, rádio, jornal, redes sociais e mídia externa. Elas têm narrativa descontraída, mas informativa, esclarecedora e educativa. Buscam obter sensibilização e engajamento social. O resultado esperado é que, com a mudança de comportamento, mais pessoas se engajem à cultura de preservação da vida.

A campanha foi desenvolvida pela agência Escala, com supervisão do Detran-RS e da Secretaria de Comunicação. Segue a proposta do Movimento Empatia no Trânsito, lançado em 2019, que busca despertar nos gaúchos o reconhecimento do trânsito como espaço de convivência harmônica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul