Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

A escavação para lançamento de rede de água marca o retorno da obra do Quadrilátero Central após pausa de 17 dias. Foto: Pedro Piegas/PMPA A escavação para lançamento de rede de água marca o retorno da obra do Quadrilátero Central após pausa de 17 dias. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou, nesta quarta-feira (4), escavação na rua Voluntários da Pátria, esquina com a Praça XV de Novembro. O serviço não causa desabastecimento de água. A escavação para lançamento de rede de água marca o retorno da obra do Quadrilátero Central após pausa de 17 dias solicitada pelos lojistas do Centro Histórico, para não interferir nas vendas de final de ano na região.

Até o momento foram substituídos 724 metros de rede no Quadrilátero. Até junho de 2023 deverão ser substituídos 4,5 mil metros de rede de água, beneficiando cerca de 25 mil moradores. As novas redes de polietileno de alta densidade (pead) substituirão as atuais tubulações de ferro fundido, instaladas nos anos 1970.

A troca da rede é executada em paralelo à revitalização da rua dos Andradas e do Quadrilátero Central. Após a troca da tubulação, uma pavimentação provisória é colocada para garantir a circulação de pedestres e veículos nos locais.

As intervenções nesta etapa ocorrerão em trechos das ruas Voluntários da Pátria, Praça XV, Vigário José Inácio e Doutor Flores. O uso do pead permite uma execução mais rápida da obra. “O material é leve e flexível, de fácil montagem e manutenção. Outras vantagens são a alta resistência a impacto e à corrosão, a maior capacidade de fluxo interno e o menor custo”, afirmou a prefeitura.

