Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Mais moderno do que nunca e sem abrir mão do jeito Méqui de proporcionar experiências deliciosas sela o conceito da nova campanha.

Com veiculação prevista para TV e internet, o vídeo da campanha retrata diversos momentos Méqui, que ficam ainda mais especiais com o apoio das inovações adotadas pela rede. Para trazer bom humor ao conteúdo, uma narração no estilo ópera foi escolhida.Entre as cenas retratadas estão os totens de autoatendimento, que garantem ainda mais agilidade e customização dos pedidos, e o delivery, que pode ser solicitado pelos parceiros da marca ou pelo McDelivery disponível no app do McDonald’s. Confira aqui o vídeo.

“Está cada vez mais fácil matar a Fome de Méqui! E para comunicar todas as facilidades que estamos implementando, preparamos uma campanha descontraída, que traz uma série de situações em que a tecnologia garante ainda mais conveniência para nossos clientes”, explica João Branco, Chief Marketing Officer da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

Desde 2017, a empresa vem atualizando suas unidades com nova arquitetura e design que trazem mais interatividade e conforto. Totens de autoatendimento, Wi-Fi e menu digital são algumas das apostas para oferecer mais conveniência e praticidade. Até o fim do ano,todos os restaurantes próprios da rede já estarão no novo formato.

Além de inovar na experiência dentro dos estabelecimentos, a companhia também aposta em iniciativas de atendimento que garantem agilidade no Drive Thru, entre elas pagamento via Sem Parar, pista dupla que garante melhor mobilidade e a parceria com a FCA para testar uma funcionalidade nos computadores de bordo dos veículos da montadora que permite fazer o pedido e realizar o pagamento no caminho.

“Todos os momentos de consumo são oportunidades para seguirmos na liderança do mercado. Por isso, a inovação é uma ferramenta essencial para garantir que vamos transformar o contato com nosso público em algo memorável”, explica João Branco, Chief Marketing Officer da Arcos Dorados Divisão Brasil.

