Celebridades Nova contratada da TV Globo, Larissa Manoela se muda para condomínio de luxo no Rio

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Larissa Manoela se despediu do SBT no fim do ano passado Foto: Reprodução/Instagram Larissa Manoela se despediu do SBT no fim do ano passado. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Larissa Manoela trocou São Paulo pelo Rio de Janeiro para gravar sua primeira produção após assinar contrato com a TV Globo.

Confirmada na novela das 18h “Além da Ilusão”, na qual terá personagem assassinada, a atriz se mudou com os pais para a cidade maravilhosa e agora está morando em um condomínio de casas de luxo localizado na Barra da Tijuca, bairro da zona oeste onde vivem outros artistas, como Anitta, Bruna Marquezine, Juliana Paes, Marina Ruy Barbosa e mais.

Larissa Manoela e sua família estão organizando um festão para o dia 14 de março em Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, para comemorar os 25 anos de casados dos pais da estrela teen. A celebração vai acontecer na Igreja de Santo Antônio e, logo depois, na casa de festas Casa Amarela. Entre os convidados famosos, Selton Mello e Anitta serão aguardados

Larissa Manoela se despediu do SBT no fim do ano passado e teve o apoio de Maisa Silva mediante a algumas críticas nas redes sociais. A artista fez uma carta aberta e deu um adeus foi cercado de muita emoção e lágrimas.

“Obrigada pelos ensinamentos, pela troca, pelos toques e conselhos, pelo crescimento, pela ajuda, pelo cuidado, pelo zelo, pelo amor, carinho e respeito. Obrigada por terem me acolhido e terem feito do meu trabalho aqui dentro o melhor que eu poderia ter. Cresci, aprendi, evolui e agora saio daqui com a sensação de missão cumprida. De que cumpri meu dever e meu trabalho ao lado de pessoas que somam em tudo que fui, sou e quero me tornar”, disse.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário