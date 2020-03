Celebridades Bruna Marquezine lança primeiro filme, explica pausa em novelas e fala de sacrifícios da profissão

5 de março de 2020

Bruna Marquezine não quer mais fazer novelas. Por enquanto. Foram 14 em 15 anos, da órfã Salete de “Mulheres Apaixonadas” à vilã Catarina de “Deus salve a Rei”, ambas exibidas pela TV Globo.

A atriz carioca de 24 anos explicou a vontade de se dedicar a séries, cursos e filmes. A começar por “Vou nadar até você”, o primeiro longa como protagonista, com estreou nesta quinta-feira (05) nos cinemas.

“Eu fiz muita TV, tem um pouco essa questão de repetir os mesmos perfis, os mesmos atores pro mesmo tipo de papel. Eu gosto de me sentir desafiada. É isso é o que me faz sentir viva”, disse ela.

Quando pega um roteiro e diz “é este”, explica que não se importa mais com a parte financeira, só quer saber do desafio e de sua saúde mental: “Virou uma das minhas prioridades, com o meu crescimento e amadurecimento pessoal.” Em 2018, ela publicou em seu Instagram um desabafo dizendo já ter sofrido com depressão e distúrbios alimentares.

Deus salve a Bruna

As últimas novelas, conta ela, foram um tanto “desgastantes”: “No núcleo principal, você grava em média de 30 a 40 cenas por dia, de segunda a sábado. Você trabalha 13, 14 horas por dia. O desgaste é físico e mental. Você perde o que o cinema me trouxe, que é poder dar mais profundidade.”

Mas ela também vê o outro lado, com toda a força das novelas: “Elas têm uma função [social] grande. É cultural, é do nosso povo. Ela tem o seu valor, mas do ponto de vista artístico, existe um prazer maior em fazer uma obra fechada. Você consegue direcionar sua energia e conhece todo o arco do personagem. Você vai conseguindo dar camadas.”

Mas além da rotina das novelas, há outro sacrifício do qual muito ator se diz vítima. Tom Hanks, por exemplo, foi diagnosticado com diabetes e o fato de emagrecer e engordar ao longo da carreira foi uma peça-chave para isso. Qual seria o limite de entrega para um papel?

Pela primeira vez, ela para um pouco para pensar, solta um “hmmm”. “Eu entendo meu corpo como uma ferramenta de trabalho.” Mas rasparia o cabelo? “Rasparia, mas não por qualquer papel. Existem papéis e papéis. Se aquilo realmente é necessário. Às vezes se faz necessário nem pra história, mas para uma vivência minha que gere um sentimento e gere a construção daquele personagem.”

“Eu não rasparia por qualquer papel, até porque aí envolve a questão financeira. E eu tenho que olhar para minha carreira como um todo. Porque a gente hoje trabalha com empresas de shampoo, condicionadores e isso acaba comprometendo. Infelizmente ou felizmente, isso faz parte da construção da minha carreira.”

Os limites nessas escolhas de papéis, a partir de agora, serão mais relacionados à saúde. “Eu não teria o menor problema em engordar, desde que eu tivesse um acompanhamento e que eu não passasse dos limites saudáveis.”

“Ainda mais sendo mulher para manter os hormônios em dia sem ter a preocupação de engordar e emagrecer já é um grande desafio. Então, imagina com esses desafios de engordar e emagrecer e tudo mais”, afirmou a atriz.

