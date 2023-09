Porto Alegre Nova empresa assume a coleta de lixo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

Equipes fizeram o recolhimento do lixo nos contêineres nesta terça. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

Nesta terça-feira (19), a empresa Conesul assumiu o serviço de coleta automatizada em Porto Alegre. Equipes fizeram o recolhimento do lixo nos contêineres dos bairros Cidade Baixa, Bela Vista e parte do Petrópolis. À noite, parte do Menino Deus e do São João começarão a ser atendidos.

Conforme a prefeitura, os responsáveis pelo consórcio Porto Alegre Limpa, que fazia a coleta, foram comunicados sobre a rescisão do contrato, na segunda-feira (18), à noite, após esgotadas todas as medidas administrativas e jurídicas para exigir a prestação do serviço.

“Ficou incompatível ficar com uma empresa que prestava um serviço de má qualidade prejudicando, principalmente, o cidadão de Porto Alegre. A população pode esperar, a partir de agora, um serviço de melhor qualidade, uma coleta mais célere, periodicidade adequada, com a limpeza adequada do contêineres e a troca daqueles que acabaram sendo vandalizados”, afirmou o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi.

A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre e informada pela prefeitura ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas.

O consórcio atendia 19 bairros da cidade. O contrato emergencial pode durar até 180 dias. A prefeitura já trabalha na elaboração do edital para a licitação definitiva da coleta por contêiner, que irá prever a qualificação do sistema hoje praticado na Capital.

Para garantir a transição, a prefeitura requisitou preventivamente os equipamentos do atual consórcio para operar diretamente caso necessário. Conforme o documento de rescisão, o consórcio deve manter equipamentos por até 60 dias.

