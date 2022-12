Porto Alegre Nova Faculdade Moinhos de Vento tem investimento superior a R$ 15 milhões e capacidade para 1,2 mil alunos por dia

Com ambiente que simula um hospital, instituição de ensino fica localizada dentro do Shopping Total, em Porto Alegre. Foto: Karine Viana Foto: Karine Viana

Com investimento superior a R$ 15 milhões e infraestrutura moderna, a Faculdade Moinhos de Vento inaugura sua nova sede educacional nesta quarta-feira (07). O local, que conta com 2.627 metros quadrados, o dobro da área da sede atual, fica no prédio 5 do Shopping Total, em Porto Alegre. Com localização estratégica, próximo do Hospital Moinhos de Vento, tem capacidade para receber 1,2 mil estudantes por dia, nos três turnos de funcionamento da instituição.

O CEO do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, destacou que a instituição é uma das melhores do país e o único hospital brasileiro que figura entre os 100 melhores do mundo. “As pessoas estão no centro de nossa estratégia, são o principal ativo neste reconhecimento. Dentro do nosso posicionamento de redefinir a saúde do Brasil, a educação é fundamental para alcançar essa transformação. A nova Faculdade Moinhos de Vento amplia nossos horizontes para pensar e desenvolver novos produtos na área da educação em saúde, novos cursos, novas formações, especializações. É uma quebra de paradigmas rumo ao futuro da saúde”, ressalta.

A Faculdade Moinhos de Vento oferece graduação em Enfermagem, Residência Médica, Fellowship, pós-graduação em áreas médicas e assistenciais e diversos cursos de extensão. Recentemente, a graduação em Enfermagem foi reconhecida com a nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). A instituição educacional também foi recredenciada com a avaliação máxima, que na escala varia de 1 a 5.

“Isso tudo é fruto de um trabalho obstinado de busca da excelência. Temos aqui um ecossistema de ensino, assistência, pesquisa, inovação e gestão com muitos profissionais do Hospital Moinhos de Vento que são referência nacional e internacional e que integram o corpo docente da Faculdade Moinhos”, afirma a superintendente Assistencial e de Educação, Vania Röhsig. A Faculdade possui cerca de 400 alunos nos cursos de pós-graduação. Em 2023, a instituição formará a primeira turma da graduação em enfermagem.

Estrutura moderna e inovadora

O local conta com 10 salas de aula inovadoras, salas de simulação realística e um hospital simulado, estrutura apta para aulas no metaverso, realidade virtual e realidade aumentada, robôs e outras tecnologias, além de laboratórios de habilidades, anatomia, microscopia, morfofuncional e multidisciplinar. A estrutura física também conta com biblioteca e áreas de convivência.

O superintendente médico, Luiz Antonio Nasi, ressalta que a inauguração da nova sede é a realização do sonho de formar profissionais com a excelência do Moinhos de Vento. “Estamos avançando nesse sentido, definindo as estratégias de educação e o escopo para os projetos que envolvem desde a graduação até os programas de residência, fellowship, mestrado e doutorado. Hoje, estamos dando um passo muito importante, rumo ao que há de mais inovador no cenário da saúde”, salienta.

Lançada em 2018, a Faculdade Moinhos apresentou um conceito inovador de ensino, inspirado em práticas educacionais do exterior. O presidente da Associação Hospitalar Moinhos de Vento, Eduardo Bier, destaca que a história do hospital é indissociável da história da enfermagem e da educação na área da saúde no Rio Grande do Sul. “São mais de 90 anos de compromisso com a qualidade do ensino e com a responsabilidade social. Que tenhamos a certeza de que nossos pacientes têm a melhor experiência, os melhores desfechos, o melhor cuidado”, declara.

