Porto Alegre Nova fase da campanha contra a gripe começa nesta segunda-feira, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2022

Imunização será disponibilizada para novos grupos e continuará para idosos, crianças e trabalhadores da saúde Foto: Cristine Rochol/PMPA Imunização será disponibilizada para novos grupos e continuará para idosos, crianças e trabalhadores da saúde. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A nova fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe (influenza) começa nesta segunda-feira (02), e se estende até 3 de junho em todo Brasil. Em Porto Alegre, a imunização ocorrerá em 124 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, conforme o horário de atendimento de cada local.

Nesta etapa, a imunização será destinada a gestantes e puérperas (que deram à luz há até 45 dias), povos indígenas, professores e demais trabalhadores de educação do ensino básico e superior, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade), caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas. Confira a lista das doenças crônicas não transmissíveis que são incluídas na campanha de vacinação contra a gripe neste link.

A vacinação também continuará disponível para os demais grupos já contemplados: idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde e crianças de seis meses a cinco anos incompletos.

Para receber a imunização, idosos deverão apresentar documento que comprove a idade. No caso dos trabalhadores das categorias acima mencionadas, devem apresentar contracheque ou outro documento que demonstre o vínculo empregatício. Gestantes e puérperas devem apresentar a carteira de gestante.

Crianças devem ter a caderneta levada ao posto de saúde. Condições de saúde podem ser comprovadas com atestado médico, laudo ou prescrição de receita de medicamento de uso contínuo.

Segundo o informe do Ministério da Saúde, não há necessidade de aguardar um intervalo entre a vacina da gripe e qualquer outra. A única exceção para esta regra são as crianças de 5 a 11 anos de idade. Nesse caso específico, deve-se aguardar 15 dias entre as doses que protegem contra o coronavírus e a influenza.

Na campanha de 2021, foram aplicadas 774.630 doses em Porto Alegre, de acordo com dados do LocalizaSUS, ferramenta do Ministério da Saúde. O número de doses equivale a 106,3% do público estimado pelo Ministério da Saúde para a imunização, que era de 728.909 pessoas.

De acordo com levantamento do Ministério da Saúde, o público estimado para imunização em Porto Alegre em 2022 é de 711.533 pessoas. A meta é vacinar 90% de cada grupo prioritário. A vacinação contra a gripe na Unidade de Saúde Modelo é realizada na Igreja Nossa Senhora do Líbano, em frente ao serviço, a partir das 9h.

