Por Redação O Sul | 11 de junho de 2022

Além do RS, a massa de ar polar atinge os outros Estados da Região Sul do País Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Secom-SC (Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Secom-SC) Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Secom-SC

Após a intensa onda de frio que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, as temperaturas voltaram a cair no Estado neste fim de semana em razão de uma nova massa de ar de origem polar.

Neste sábado (11), alguns municípios gaúchos registraram mínimas negativas. As menores marcas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), foram verificadas em São José dos Ausentes (-3,6°C), Quaraí (-2,5°C), Vacaria (-2,3°C), Cambará do Sul (-2,1°C) e Serafina Corrêa (-1,8°C). Em Porto Alegre, os termômetros marcaram 5ºC.

Para este domingo (12), estão previstas mais temperaturas negativas no interior do Estado. Na Capital, o sol predomina, e os termômetros devem marcar entre 3ºC e 12°C, conforme o Inmet. Na segunda-feira (13), Porto Alegre terá sol entre nuvens, com mínima de 7°C e máxima de 14°C.

A nova onda de frio deve permanecer no Estado até segunda-feira, provocando geada em algumas cidades. Além do RS, essa massa de ar polar atinge os outros Estados da Região Sul do País. Neste sábado, em Santa Catarina, São Joaquim registrou -3,9°C, e Bom Jardim da Serra, -3°C.

