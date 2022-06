Rio Grande do Sul Obras de recuperação da ERS-168, entre Santiago e Bossoroca, são concluídas

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2022

O asfalto e a sinalização foram revitalizados em um trecho de 30 quilômetros Foto: Divulgação/Daer O asfalto e a sinalização foram revitalizados em um trecho de 30 quilômetros. (Foto: Divulgação/Daer) Foto: Divulgação/Daer

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) concluiu as obras de recuperação da ERS-168, entre os municípios de Santiago e Bossoroca. Foram realizados reparos nas camadas do pavimento, correções nas deformidades da pista e implantação de microrrevestimento asfáltico.

A pintura da sinalização da rodovia também foi reforçada. Segundo o governo gaúcho, os serviços, realizados em um trecho de 30 quilômetros, custaram R$ 7,3 milhões. A estrada é utilizada no escoamento da produção de soja e de outros gêneros agrícolas.

“Com a ERS-168 em boas condições, estamos proporcionando mais eficiência e segurança aos usuários dessa importante ligação entre as Missões e a Região Central do Rio Grande do Sul”, afirmou o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

