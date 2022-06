Rio Grande do Sul Número de vagas de emprego disponibilizadas nas agências FGTAS/Sine cresce 95% neste ano no RS

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A intermediação de mão de obra é um serviço gratuito prestado nas agências para empregadores e trabalhadores Foto: Agência Brasil A intermediação de mão de obra é um serviço gratuito prestado nas agências para empregadores e trabalhadores. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O número de vagas ofertadas nas agências FGTAS/Sine, de janeiro a abril deste ano, cresceu 95,6% em comparação ao mesmo período de 2021 no Rio Grande do Sul. O balanço foi divulgado pelo secretário estadual de Trabalho, Emprego e Renda, Hamilton Sossmeier, e pelo diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, Rogério Grade, na sexta-feira (10).

A intermediação de mão de obra é um serviço gratuito prestado nas agências tanto para os empregadores quanto para os trabalhadores. De janeiro a abril de 2022, as agências FGTAS/Sine ofertaram 41.943 vagas de trabalho no RS, enquanto no mesmo período de 2021 foram disponibilizadas 21.441 oportunidades.

As unidades que apresentaram as maiores quantidades de vagas foram: Porto Alegre Centro (4.716), Caxias do Sul (2.395), Triunfo – Polo Petroquímico (1.528), Canoas (1.366), São Leopoldo (1.348), Venâncio Aires (1.186), Novo Hamburgo (1.164), Erechim (1.097), Santa Rosa (856) e Campo Bom (817).

Somente em abril, as agências FGTAS/Sine ofereceram 8.119 vagas de emprego no Estado. Com relação ao setor econômico, 37,6% das oportunidades pertenciam a serviços; 23,5% ao comércio; 23,2% à indústria; 12,7% à construção e 2,8% à agropecuária.

As ocupações com os maiores números de vagas foram alimentador de linha de produção (717), eletricista de manutenção eletroeletrônica (360), faxineiro (349), vendedor de comércio varejista (286) e operador de telemarketing receptivo (272).

Em relação à escolaridade, 30,6% exigiam ensino médio completo, 19,8% ensino fundamental completo e 19,2% não exigiam escolaridade. A remuneração de 44,1% das oportunidades variava de 1,5 a 2 salários mínimos e de 21,5%, de 2 a 3 salários mínimos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul