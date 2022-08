Agro Nova holding é lançada para democratizar o investimento no agronegócio

O lançamento da empresa aconteceu no Galpão Crioulo Leopoldo Rassier, em Porto Alegre (RS), nesta quinta. Foto: O Sul Foto: O Sul

Nova holding com foco em investimentos em terras, a Brasilinvest Agropecuária e Negócios – Canal da Terra foi lançada nesta quinta-feira (11), em uma cerimônia no Galpão Crioulo Leopoldo Rassier, em Porto Alegre (RS). Atuando através do sistema de cotas, a empresa vai oportunizar a participação de pequenos, médios e grandes investidores de todo o Brasil.

O negócio funciona da seguinte forma: terras rurais degradadas, principalmente no norte do país, são adquiridas pela Canal da Terra. Cada área torna-se uma empresa dividida em cotas, de capital fechado. Ao comprar uma das 200 cotas disponíveis, no valor de R$ 50 mil, o investidor torna-se sócio desta empresa e da área de terra, atuando nas principais tomadas de decisão através de conselhos.

“Queremos democratizar o acesso a um investimento no agronegócio, por isso o valor reduzido das cotas, além de aumentar a produtividade de terras e produzir mais alimentos”, destaca Lirio Roberto Leão, um dos sócios da empresa. Segundo ele, um dos principais objetivos da Canal da Terra é garantir a segurança jurídica, ambiental e logística do negócio.

Após a compra, as áreas serão transformadas e vendidas em um período pré-estabelecido entre 36 e 60 meses, com lucros e dividendos destinados aos cotistas. O retorno financeiro ocorre pela valorização da terra. O uso da tecnologia também é um dos diferenciais do projeto, visto que os clientes poderão acompanhar em tempo real todos os detalhes do investimento via site ou aplicativo.

Mais informações e condições comerciais podem ser conferidas no site www.canalterra.com.br.

