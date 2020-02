Porto Alegre Nova iluminação do Terminal Triângulo está 90% executada

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Revitalização estrutural completa do telhado foi entregue em dezembro de 2019 Foto: Joel Vargas/PMPA Revitalização estrutural completa do telhado foi entregue em dezembro de 2019. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

Após concluir a recuperação estrutural da cobertura do mais importante terminal urbano de Porto Alegre, em dezembro, a prefeitura anunciou mais uma melhoria para o local: uma nova iluminação, mais econômica e eficiente. Nesta semana, a obra de reforma das instalações elétricas e implantação de nova iluminação em LED do Terminal Triângulo atingiu 90% de execução.

Estão sendo substituídas as luminárias do terminal principal, das galerias de acesso (incluindo o túnel) e as paradas laterais, além de adequações no QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão). O investimento é de R$ 303.521,74. Executados em parceria com a Companhia Zaffari, por meio da Melnick Even, os serviços começaram em dezembro e a previsão é que sejam concluídos até março.

De acordo com o Smim (secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana), Marcelo Gazen, foi identificada a necessidade de uma iluminação mais adequada para o terminal, que pudesse trazer maior sensação de segurança para os usuários e também um sistema mais moderno, em LED, com menor consumo energético. “Está ocorrendo a substituição de toda a fiação elétrica, das eletrocalhas e das luminárias e ainda a instalação de lâmpadas de LED, mais eficientes”, explica.

Cobertura revitalizada

A obra de revitalização estrutural completa do telhado do Terminal Triângulo, na Zona Norte, foi viabilizada também a partir de parceria da prefeitura com a Companhia Zaffari, por meio da Melnick Even, com investimento de R$ 1,620 milhão.

A entrega à população ocorreu em 16 de dezembro de 2019. O local estava sem cobertura desde 2014 devido a um temporal. A obra envolveu limpeza, recuperação e pintura das estruturas metálicas, substituição de telhas metálicas ou remoção delas para limpeza, recuperação, pintura e posterior recolocação no lugar, além da substituição das telhas em policarbonato. Também foram instalados reforços nas estruturas metálicas quando necessário.

Sobre o Triângulo

Está localizado na avenida Assis Brasil, próximo à bifurcação com a avenida Baltazar de Oliveira Garcia, na Zona Norte. A área total é de aproximadamente 15 mil metros quadrados, com cobertura em 7 mil metros quadrados.

É o mais importante terminal de ônibus urbano de Porto Alegre, dada as suas dimensões, volume de passageiros e importância para a rede de transporte coletivo da Região Metropolitana. Além da Capital, atende usuários de Gravataí, Cachoeirinha e Alvorada. O fluxo diário é de 950 ônibus, com 41 linhas urbanas e 200 interurbanas. Cerca de 45 mil passageiros por dia utilizam a estrutura e 110 mil circulam no interior dos ônibus.

