Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

O número de mortos pelo novo coronavírus na Itália aumentou nesta quarta-feira (26) para 12 e os infectados são agora 374. São mais 100 casos confirmados de um dia para o outro e a maioria concentra-se no Norte do país.

Durante reunião de emergência em Roma, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, afirmou que a União Europeia tem de estar preparada para um aumento súbito das infecções e determinou aos países que revejam os planos de controle de pandemias.

Na cidade de Milão, há escolas e muitos estabelecimentos comerciais fechados. Algumas empresas recomendaram aos funcionários que trabalhem de casa. Os italianos veem com alguma preocupação o surto de coronavírus no país, mas ainda assim sem grande temor.

Novo coronavírus na Espanha

O governo espanhol confirmou nove casos positivos da doença, todos importados de Itália: cidadãos italianos ou espanhóis que estiveram no Norte do país. Em Tenerife, no hotel onde foram identificados quatro casos, cerca de mil pessoas continuam isoladas, por prevenção.

