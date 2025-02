Brasil Nova onda de calor pode ter temperaturas até 7°C acima da média em todo o País

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

A previsão é que as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste sejam as mais afetadas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil A previsão é que as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste sejam as mais afetadas. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma nova onda de calor atinge o Brasil a partir desta quarta-feira (12) elevando as temperaturas em grande parte do território. Segundo informações do Climatempo, o fenômeno deve durar até o dia 21 de fevereiro. A onda de calor deve elevar as temperaturas até 7ºC acima da média para fevereiro, por cerca de 10 dias. A previsão é que as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste sejam as mais afetadas. Rio de Janeiro, e em partes de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Piauí, as temperaturas podem bater quase 40 °C.

O calorão acontece devido a um bloqueio atmosférico, que se instala nas regiões mais centrais do Brasil. Segundo o Climatempo, devido à diminuição da umidade no ar, a chance de chover também diminui. Porém, com uma atmosfera extremamente aquecida, não se pode descartar a ocorrência de algumas pancadas de chuva. Caso a chuva ocorra, será de curta duração, em poucas áreas, e não vai dar conta de aliviar o calor.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um alerta de risco de calor extremo foi emitido para o Paraná nesta semana. Outros Estados que devem ser afetados são Mato Grosso do Sul, São Paulo e Espírito Santo.

Com base em projeções da tabela de Climatologia Aplicada da Universidade de São Paulo (USP), em algumas capitais, as altas temperaturas poderiam gerar sensação térmica de 70 °C nas regiões atingidas. No entanto, os modelos mostram uma baixa probabilidade para que isso aconteça, por conta da umidade do ar.

Para informar a sensação térmica, é preciso considerar a temperatura em graus celsius (à esquerda da tabela) e a umidade relativa do ar (na parte superior da tabela em porcentagem). Com base na junção dessas informações obtemos a sensação térmica.

Em uma cidade onde os termômetros batem 38 °C e a umidade do ar é de 60%, por exemplo, a sensação térmica sentida pode ser de 55 °C. Outra cidade, com previsão de 41 °C e umidade de 40%, a sensação pode ser de 53 °C.

Ou seja, a sensação térmica não está ligada somente a temperatura em graus celsius, mas a junção com a umidade do ar no local no mesmo horário. Quanto maior a umidade do ar e a temperatura, mais quente a sensação térmica.

Para a Organização Meteorológica Mundial, se configura onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 °C acima da média por cinco dias consecutivos.

Durante a onda de calor é importante manter alguns cuidados como manter-se hidratado e evitar longos períodos de exposição ao sol das 10h às 16h.

Também é recomendável o uso de roupas mais leves e aplicação de protetor solar regularmente. Em casos de exaustão e insolação, com náuseas e tontura, é necessário procurar de atendimento médico.

Segundo o Climatempo, a tarde dessa terça-feira (11) foi a mais quente do ano até agora em Curitiba (PR) e Porto Alegre.

Na capital paranaense, o Inmet registrou a temperatura máxima de 32,0°C, novo recorde de calor para o ano de 2025. O recorde anterior deste ano era de 31,5°C no dia 23 de janeiro. Em Porto Alegre, a temperatura máxima na terça-feira foi 39,5°C, pela medição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia. Esse é o novo valor para maior temperatura em 2025 em Porto Alegre, onde uma intensa onda de calor vem mantendo as temperaturas muito elevadas nos últimos dias.

