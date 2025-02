Brasil Governo federal anuncia R$ 112,9 bilhões para fortalecer a indústria de defesa

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Os recursos serão investidos no fortalecimento das cadeias produtivas de satélites, veículos lançadores e radares.

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (12) que a indústria da defesa brasileira receberá R$ 112,9 bilhões em investimentos até 2026. O montante faz parte da Missão 6 da Nova Indústria Brasil (NIB). Os recursos serão investidos no fortalecimento das cadeias produtivas de satélites, veículos lançadores e radares.

Com os investimentos, a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva espera ampliar de 42,7% para 55% o nível de domínio das tecnologias críticas para a defesa até 2026. A meta é alcançar 75% até 2033.

Do total anunciado, R$ 79,8 bilhões serão oriundos de recursos públicos. O montante inclui o PAC Defesa, com R$ 31,4 bilhões, para projetos como o caça Gripen, o avião cargueiro KC-390, viaturas blindadas, fragatas e submarinos. Outros R$ 33,1 bilhões serão provenientes de recursos do setor privado, que serão aplicados nos setores aeroespacial e defesa (R$ 23,7 bilhões), nuclear (R$ 8,6 bilhões) e segurança e outros (R$ 787 milhões).

Entre os projetos com recursos da Finep, também está o reator multipropósito brasileiro e o foguete de decolagem para veículos hipersônicos, que já somaram R$ 4,2 bilhões investidos, com previsão de investir mais R$ 331 milhões.

“Esses setores foram definidos com base na existência de capacidades locais construídas, potencial de geração de exportações de alta intensidade tecnológica e de geração de empregos qualificados”, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Desde que a NIB foi lançada, a Nova Indústria Brasil já conta com R$ 3,4 trilhões em investimentos públicos e privados. Desse total, R$ 1,1 trilhão é de investimento público e R$ 2,24 trilhões serão investidos pelo setor produtivo.

Investimentos totais anunciados por missões:

– Missão 1 – cadeiras agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética: R$ 546,7 bilhões;

– Missão 2 – complexo econômico industrial da saúde para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde: R$ 59,2 bilhões;

– Missão 3 – infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e bem-estar nas cidades: R$ 1,666 trilhão;

– Missão 4 – transformação digital da indústria para ampliar a produtividade: R$ 240,4 bilhões;

– Missão 5 – bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as futuras gerações: R$ 805,8 bilhões;

– Missão 6 – tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacionais: R$ 112,9 bilhões.

Investimentos privados anunciados por meio da NIB:

– Construção: R$ 1,06 trilhão;

– Tecnologia da informação: R$ 100,7 bilhões;

– Automotivo: R$ 130 bilhões;

– Agroindústria: R$ 296,3 bilhões;

– Aço: R$ 100 bilhões;

– Papel e celulose: R$ 105 bilhões;

– Saúde: R$ 39,5 bilhões;

– Energias renováveis: R$ 380,1 bilhões;

– Defesa, aeronáutica e nuclear: R$ 33,1 bilhões.

