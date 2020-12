Porto Alegre Nova opção de recarga do Cartão TRI em Porto Alegre está disponível via aplicativo de pagamento

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Foto: Samuel Maciel/PMPA

Os usuários do Cartão TRI passam a contar, a partir desta terça-feira (22), com uma nova opção de recarga por meio do aplicativo RecargaPay. A transação está disponível para créditos de passagem antecipada, no valor integral da tarifa (R$ 4,55).

Segundo a prefeitura, a nova forma de pagamento possibilita a criação de pontos de venda, o que qualifica o atendimento ao usuário e facilita a aquisição de créditos. Empresas ou até mesmo pessoas físicas vinculadas ao Recarga Pay poderão comercializar os créditos do TRI.

Em acordo firmado em setembro, com mediação do Tribunal de Justiça do Estado, as concessionárias se comprometeram a criar novas opções de recarga e também pontos de venda do Cartão TRI. Uma parceria firmada entre a ATP (Associação de Transportadores de Passageiros) e a empresa RecargaPay viabilizou a nova opção para compra de créditos.

“O setor é muito complexo, pois é um serviço público prestado por empresas privadas. Além de passar por uma grande mudança, o transporte público é uma das áreas mais afetadas pela pandemia e esse acordo trouxe novidades e oportunidades de novas experiências para o transporte público”, afirmou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O secretário extraordinário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Rodrigo Tortoriello, considera a nova opção de pagamento uma qualificação importante do serviço para o usuário de transporte. “A criação de pontos de venda para recarga do TRI na cidade é um pedido antigo do prefeito Marchezan às concessionárias de transporte. É essencial que o acesso à recarga seja fácil, rápido e com segurança na transação”, destacou.

De acordo com o diretor da ATP, Gustavo Simionovschi, essa novidade “dá maior capilaridade ao sistema TRI, pois permite que novos pontos de recarga surjam facilitando a adesão de mais pessoas”. Com a parceria, as empresas ou até mesmo pessoas físicas vinculadas à RecargaPay poderão comercializar os créditos do TRI.

Como funciona para quem deseja fazer a compra de créditos:

– O cliente baixa o app do RecargaPay

– Seleciona a opção “cartão de transporte”

– Seleciona “Cartão TRI (Porto Alegre)”

– Escolhe o valor de recarga

– Escolhe a forma de pagamento e confirma a compra

– Em até 30 minutos – prazo que pode variar conforme a comunicação com a rede 3G do ônibus – a recarga fica disponível nos ônibus de Porto Alegre

Mais informações estão disponíveis no site do TRI.

