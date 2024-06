Política Magda Chambriard toma posse na presidência da Petrobras e diz que a gestão está “totalmente alinhada” com a visão de Lula

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Magda foi indicada para a função pelo chefe do Planalto após a demissão de Jean Paul Prates do cargo, em maio. Foto: Roberto Farias/Agência Petrobras Magda foi indicada para a função pelo chefe do Planalto após a demissão de Jean Paul Prates do cargo, em maio. (Foto: Roberto Farias/Agência Petrobras) Foto: Roberto Farias/Agência Petrobras

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante cerimônia de posse como presidente da Petrobras, Magda Chambriard prometeu “resultados empresariais robustos” e manter uma visão alinhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nova mandatária da estatal assumiu o cargo em solenidade nesta quarta-feira (19) no Rio de Janeiro, com a presença de Lula.

Engenheira e profissional de carreira da companhia, Magda foi indicada para a função pelo chefe do Planalto após a demissão de Jean Paul Prates do cargo, em maio.

“Muitos me perguntam o que vamos fazer, e está registrado no nosso planejamento, potencial para gerar empregos diretos e indiretos, expressivos recursos para estados e municípios, vamos tornar realidade o que foi planejado com celeridade, vamos zelar pela governança, e por resultados empresariais robustos, com eficiência e rentabilidade que o mercado e o Brasil esperam de nós”, declarou Magda.

Ela também afirmou que vai conduzir em uma gestão “totalmente alinhada com a visão de país do presidente Lula e do governo federal, afinal são nossos acionistas majoritários”.

Durante o pronunciamento, Magda também se comprometeu com a condução de uma gestão pautada pela transição energética, e pelo respeito à biodiversidade e ao meio ambiente.

“As reservas de petróleo e gás do Brasil são finitas, nossa segurança energética durante a transição justa passa pela sua reposição. É fundamental desenvolver as fronteiras como a margem equatorial e do Sul do Brasil. Mas iremos desenvolver com padrão de segurança, conformidade com a legislação ambiental e licenciamento”, declarou.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lembrou o papel da petroleira estatal na economia do País, e que “sabe prestar contas aos acionistas” mas não abre mão do papel no desenvolvimento nacional. Ele também fez referência à distribuição de dividendos, assunto que gerou desgaste na gestão passada.

Os dividendos são uma parcela do lucro da empresa que é repartida entre os acionistas. Não pagar os dividendos é interpretado pelo mercado como um sinal de menor rentabilidade da estatal. Os dividendos extraordinários são aqueles pagos além do mínimo obrigatório.

Em entrevista recente, Magda comentou sobre a distribuição de dividendos da Petrobras. Ela disse que a empresa vai “respeitar a lógica empresarial” no que se refere a distribuição de dividendos, tópico de constante debate nas últimas gestões da companhia.

“Nós vamos respeitar a lógica empresarial. Não há como gerir uma empresa dessas sem respeitar a lógica empresarial. Dando lucro, sendo tempestivo, atendendo os interesses tanto dos acionistas públicos quanto dos privados, nós vamos fazer”, afirmou no final de maio, na sede da empresa, no Rio de Janeiro. Antes da posse, Lula esteve com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e assinou um acordo com dois financiamentos para o município que ultrapassam o total de R$ 1 bilhão.

Os contratos firmados são de R$ 950 milhões pelo Banco do Brasil e R$ 141 milhões pela Caixa Econômica Federal. O objetivo é investir em obras de infraestrutura e no sistema de BRT no Rio.

Quem é Magda

Formada em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Magda Chambriard é mestre em engenharia química. Ela também tem especializações em engenharia de reservatórios e avaliação de formações, além de produção de petróleo e gás.

A engenheira começou a trabalhar na Petrobras em 1980, atuando na área de produção por mais de 20 anos. Em 2012, ela assumiu a diretoria-geral da ANP, onde permaneceu até 2016. Enquanto esteve no cargo, liderou estudos técnicos que resultaram na primeira licitação do pré-sal.

Desde 2021, a engenheira atua na Assessoria Fiscal Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/nova-presidente-da-petrobras-promete-alinhamento-com-lula/

Magda Chambriard toma posse na presidência da Petrobras e diz que a gestão está “totalmente alinhada” com a visão de Lula

2024-06-19