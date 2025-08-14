Porto Alegre Nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul é inaugurada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Prédio está localizado no bairro Floresta (Zona Norte). (Foto: Vitor Rosa/Secom-RS)

Uma cerimônia em Porto Alegre marcou, nessa quinta-feira (14), a inauguração da nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC-RS). A instituição antes sediada na Casa de Cultura Mario Quintana (Centro Histórico) agora ocupa um prédio especialmente construído na rua Comendador Azevedo, bairro Floresta (Zona Norte), com investimento superior a R$ 5 milhões pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac).

Com dois pavimentos, o imóvel inclui galerias, área para ações pedagógicas, setor administrativo, galpão industrial, espaço gastronômico e um amplo jardim com esculturas do acervo, um espelho d’água e dois bondes restaurados, que servirão como espaço multiuso. Os projetos paisagístico e de interiores ressaltam a vegetação local. Parte das ações, no entanto, será mantida em seu primeiro endereço.

Tanto na área expositiva quanto na de lazer foram preparados recursos de acessibilidade, possibilitando que todos os públicos desfrutem da experiência. Pessoas com deficiência visual poderão se guiar e apreciar o local por meio de audioguias descritivos, além de mapas, piso e peças adaptadas para o toque.

Textos em fonte ampliada e braille irão assegurar a leitura para diferentes necessidades visuais. Para o público surdo ou com audição reduzida, haverá conteúdo em linguagem brasileira de sinais (Libras), exibido por meio de vídeo.

A programação de estreia abrange a exposição “Três Casas”, do artista visual Nuno Ramos. Esse e outros eventos são detalhados no site macrs.rs.gov.br. Sempre com entrada franca, a nova sede tem visitação de terça a sexta-feira (meio-dia às 18h) e sábados, domingos e feriados (10h-18h).

Discursos

Presente na cerimônia, o governador Eduardo Leite destacou a relevância do novo espaço, após mais de três décadas de espera (o MAC-RS foi fundado em 1992):

“A decisão do governo ao levar o MAC-RS para o 4º Distrito foi a de transformar este local em polo de arte e cultura inserido em uma área que vive um processo de reconversão para a economia criativa, mesmo após os impactos das enchentes. Tenho convicção de que este espaço será um importante motor cultural e econômico para Porto Alegre e o Rio Grande do Sul”.

O titular da Sedac, Eduardo Loureiro, reforçou que a inauguração coroa um esforço coletivo de décadas e integra um conjunto expressivo de investimentos do Estado em cultura:

“É uma obra histórica, resultado de mais de 30 anos de sonho e trabalho de muitas pessoas. Somente na área cultural, temos em andamento obras que somam mais de R$ 110 milhões em equipamentos como o Museu Júlio de Castilhos, Biblioteca Pública do Estado, a Casa de Cultura Mario Quintana e Theatro São Pedro, além de programas de fomento que ultrapassam R$ 230 milhões”.

Museu de duas sedes

Por mais de 30 anos, o MAC RS esteve sediado somente na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). Nesta nova fase, a instituição consolida-se como um museu de duas sedes, que coexistirão com uma só missão: preservar e difundir seu legado, incentivar a produção de arte contemporânea e debater criticamente o papel da arte na sociedade.

“Enquanto os espaços na CCMQ continuarão a servir como um palco para artistas emergentes do Estado, novos curadores e iniciativas inovadoras, as instalações do 4º Distrito trazem consigo desafios instigantes. Um verdadeiro ‘cubo branco’, uma página pronta para ter sua história escrita”, contextualiza a diretora do MAC-RS, Adriana Boff.

(Marcello Campoos)

