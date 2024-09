Saúde Nova vacina contra mpox diminui gravidade da doença em macacos

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Dados foram divulgados na prestigiada revista científica "Cell" e são considerados promissores Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Resultados de um estudo científico publicado nesta quarta-feira (04) apontam que uma nova vacina experimental contra a mpox, desenvolvida pela farmacêutica Moderna, é mais eficaz em reduzir os sintomas e a gravidade da doença em macacos.

Os dados foram divulgados na prestigiada revista científica “Cell” e são considerados promissores, se possíveis de serem replicados em seres-humanos (entenda mais abaixo). No estudo, os pesquisadores compararam a eficácia do imunizante, chamado de mRNA-1769, com a vacina da Imvanex/Jynneos, fabricada pela Bavarian Nordic e usada no Brasil e em outros países.

Segundo a publicação, a vacina de RNA mensageiro (mRNA) da Moderna conseguiu proteger melhor os macacos contra o vírus da mpox (MPXV), diminuindo o número de lesões, a duração da doença e a presença do MPXV no sangue e nas vias respiratórias.

Para chegar a esses resultados, os pesquisadores dividiram os macacos em três grupos: um recebeu a vacina experimental, outro o imunizante da Bavarian Nordic e o último grupo recebeu placebo (substâncias inertes).

Com isso, foi possível constatar que embora ambas as vacinas tenham ajudado a reduzir a gravidade da doença, a vacina de mRNA da Moderna resultou em menos lesões e menor perda de peso nos primatas.

Além disso, ela também reduziu a duração da doença em mais de 10 dias e mostrou-se mais eficaz em diminuir a transmissão do vírus.

Em média, o grupo que não recebeu nenhum imunizante no estudo apresentou até 1.448 lesões, já o grupo que tomou a vacina da Bavarian Nordic teve até 607, e o grupo da vacina de mRNA apenas 54.

A virologista Clarissa Damaso, chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Vírus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não teve envolvimento com o estudo da Moderna, explica que a vacina em estudo foi feita para combater quatro proteínas específicas do vírus da mpox, em vez de apenas uma.

Isso é algo relevante porque, no caso da mpox, o vírus precisa se ligar a 16 proteínas para invadir as células, e essas quatro são as mais importantes. Assim, uma vacina do tipo ajuda a criar anticorpos contra essas proteínas, impedindo que o MPXV entre nas células.

“Agora uma coisa importante a ressaltar é que, embora os resultados do estudo em modelo animal sejam promissores, só os testes clínicos em humanos vão confirmar a tolerabilidade e a eficácia da vacina”, diz Damasso, que dedicou mais de 3 décadas de estudo aos orthopoxvirus (a família do vírus da monkeypox).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/nova-vacina-contra-mpox-diminui-gravidade-da-doenca-em-macacos/

Nova vacina contra mpox diminui gravidade da doença em macacos

2024-09-04