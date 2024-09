Grêmio Clássicos do Grêmio marcam o sábado no Estádio Airton Ferreira da Silva

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Feriado terá a Base Gremista entrando em campo para dose dupla de clássicos Gre-Nais Foto: Grêmio/Divulgação Foto: Grêmio/Divulgação

O feriado de 7 de setembro será marcado com a Base Gremista entrando em campo para dose dupla de clássicos Gre-Nais. Pela manhã, às 10h, a categoria Sub-15 mede forças pelas semifinais do Estadual da categoria em jogo de volta das semifinais. Mais tarde, às 15h, a equipe Sub-20 entra em campo pela 3ª rodada do Gauchão.

Para acompanhar os duelos, o Grêmio disponibilizará, por partida, três ingressos cortesia por CPF. A retirada das entradas será no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, nesta sexta-feira (06), das 10h às 15h. No sábado, dia dos jogos, não haverá serviço de bilheteria.

Os ingressos para torcida adversaria serão geridos pelo clube visitante e distribuídos de forma antecipada em Alvorada.

