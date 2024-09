Grêmio Grêmio lança parceria com desenvolvedora de games

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Lançamento de projeto com a Hermit Crab aconteceu nesta terça-feira, no Instituto Caldeira Foto: Caroline Motta/Grêmio Foto: Caroline Motta/Grêmio

O Grêmio lançou na tarde desta terça-feira (03) um movimento de expansão da marca que vai além do universo do futebol. Em uma parceria com a Hermit Crab, empresa gaúcha desenvolvedora de games, o clube quer alcançar o público do esports, a começar com a criação de um mapa do Tricolor no jogo Fortnite.

O lançamento oficial do projeto ocorreu no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. O evento contou com a presença de Flakes Power, fundador da Level8 e o maior influenciador de Fortnite da América Latina, além de representantes da Epic Brasil, desenvolvedora do game. Também estiveram presentes Márcio Ramos, CEO do Grêmio, e os atletas Gabriel Mec, da Base Gremista, e Rafa Levis, camisa 10 das Gurias Gremistas.

“É um alinhamento de objetivos, entre o trabalho maravilhoso de desenvolvimento de produtos da Hermit e a necessidade do Grêmio de atingir não apenas o torcedor que está dentro do estádio, mas todos os públicos”, disse o CEO do Grêmio, Márcio Ramos, em seu discurso durante o evento. “Ter a oportunidade de colocar a marca Grêmio em um produto de reconhecida qualidade e notoriedade é um privilégio”, completou.

Na ocasião, Gabriel Mec e Rafa Levis participaram de um desafio de Fortnite com Flakes Power e Gustavo Jacobini, influenciador do Grêmio Esports. Um momento de descontração e demonstração do universo de Fortnite que os torcedores gremistas irão usufruir.

Além dos novos jogos, o projeto inclui o lançamento de uma plataforma de relacionamento voltada para os torcedores gamers do clube. Neste ambiente, os fãs poderão ter acesso a todo o catálogo de games do Grêmio e tornar-se sócios do clube, recebendo benefícios exclusivos.

“Estamos entusiasmados em levar a tradição e a paixão do Grêmio para o mundo dos games, criando experiências que vão aproximar ainda mais o clube de seus torcedores em todos os momentos”, declarou o CEO e Co-Fundador da Hermit Crab, Matheus Vivian.

Já reconhecido por seu time de E-sports, o Grêmio dá mais um passo significativo nesse território, criando um ecossistema onde o torcedor pode viver e respirar Grêmio em qualquer plataforma digital.

