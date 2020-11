“Estamos vendo um aumento nacional e global da Covid, e Nova York é um navio nessa maré de Covid”, disse o governador do Estado, Andrew Cuomo.

As novas medidas, que entraram em vigor nesta sexta-feira (13), são, segundo Cuomo, uma resposta ao fato de o rastreamento de contatos identificar encontros noturnos como os principais vetores de disseminação do vírus no Estado.

Já o prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, alertou que essa é a “última chance” de impedir uma segunda onda de contaminação por Covid-19. Se a taxa de disseminação da infecção continuar crescendo, o prefeito disse que a rede de escolas públicas da cidade será fechada.