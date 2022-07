A governadora de Nova York, Kathy Hochul, decretou no sábado (30) estado de emergência no Estado, por causa do aumento de casos de varíola dos macacos. O surto se concentra na cidade de Nova York, e atingiu cerca de 1,4 mil pessoas em todo o Estado na sexta-feira, segundo informou. No Twitter, escreveu que a medida permitirá que o governo responda ao surto de forma mais rápida.

Mais de 1.100 pessoas na cidade de Nova York testaram positivo para o vírus da varíola dos macacos no fim de julho – quase todos homens adultos. Na atual epidemia, a varíola dos macacos se espalhou principalmente pelo contato físico próximo. Em Nova York, está se espalhando sobretudo entre homens que fazem sexo com homens.

Sintomas

A doença tem causado a formação de erupções cutâneas e pústulas, e o principal modo de transmissão se dá por meio do contato físico direto com feridas. O vírus monkeypox também pode se espalhar por objetos contaminados de um paciente, como lençóis e roupas, e por gotículas respiratórias.

Pesquisadores descobriram o vírus em fluidos corporais como saliva, urina e sêmen. Contudo, ainda há um debate sobre se a varíola dos macacos é transmitida sexualmente ou apenas por meio do contato pele a pele.

Vacina

No início da semana, as autoridades anunciaram que o Estado receberia, do governo federal, 110 mil doses adicionais da vacina contra a varíola, de um total de 800 mil que serão distribuídas. Cerca de 10%, ou 80 mil dessas doses, vão ser destinadas para a cidade de Nova York, e 30 mil para o Departamento de Saúde do Estado. Elas serão entregues nas próximas quatro a seis semanas, afirmou Kathy Hochul em um comunicado.

Homens adultos que fazem sexo com homens e tiveram múltiplos parceiros sexuais nos últimos 14 dias são apontados como elegíveis para essa vacina na cidade de Nova York. Contactantes, isto é, pessoas que tiveram contato próximo com infectados também estão nesse grupo. O Departamento de Saúde ainda está estimulando a aplicação das doses em pessoas que conheceram parceiros por meio de plataformas de mídia social, como o Grindr.

Pessoas elegíveis com uma condição que fragiliza o sistema imunológico, como HIV, ou que têm histórico de dermatite ou eczema também são encorajadas a tomar o imunizante. Aqueles que contraíram o vírus monkeypox não são elegíveis. “Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com o governo Biden para garantir as vacinas contra varíola”, disse Kathy.