Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Medida será anunciada pela governadora Kathy Hochul. Foto: Reprodução Medida será anunciada pela governadora Kathy Hochul. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, deve anunciar o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras no estado americano para a maioria dos locais públicos fechados, informou o The New York Times, juntando-se a vários estados a flexibilizar as regras de cobertura facial, alegando melhora na situação do mais recente surto de Covid-19.

Ela pretende deixar expirar o prazo de obrigatoriedade da máscara, que foi contestada na Justiça, em vez de tentar renová-la, disse o jornal, citando três indivíduos informados sobre a medida.

Ainda não está claro se o governo de Hochul renovará ou eliminará regra separada de máscara compulsória nas escolas públicas de Nova York, que vai deixar de vigorar em duas semanas.

Hochul chamou a obrigatoriedade geral da máscara de temporária quando a impôs em 31 de dezembro, pois a variante ômicron, do novo coronavírus, altamente contagiosa, ameaçava sobrecarregar os sistemas de saúde.

Autoridades de vários outros estados governados por democratas – Nova Jersey, Califórnia, Connecticut, Delaware e Oregon – anunciaram, segunda-feira (7), que estavam suspendendo a obrigatoriedade de máscaras para escolas e outros ambientes públicos nas próximas semanas.

Em todos esses casos, as autoridades citaram recuo na onda de infecções, hospitalizações e mortes por Covid-19, alimentadas pela ômicron.

A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, Rochelle Walensky, disse a uma agência de notícias nessa terça-feira (8) que, com os casos ainda altos em todo o país, “não é o momento” de abandonar as máscaras em escolas e outros locais públicos.

