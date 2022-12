Brasil Novas doses da vacina bivalente chegam ao Brasil

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Apesar da atualização, o Ministério da Saúde já ressaltou que as atuais vacinas continuam efetivas contra as formas graves da doença e óbitos Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Apesar da atualização, o Ministério da Saúde já ressaltou que as atuais vacinas continuam efetivas contra as formas graves da doença e óbitos. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Brasil recebeu na noite desta segunda feira (12), mais uma remessa de vacinas bivalentes, para reforçar a campanha contra a Covid-19. Desta vez o lote é de 1,4 milhão de doses. O imunizante é fabricado pela Pfizer, que tem contrato assinado com o ministério da Saúde para a entrega de todos os imunizantes disponíveis, com as atualizações, e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Até agora, o Brasil já recebeu mais de 4,4 milhões de vacinas bivalentes para o combate à covid. Os primeiro lotes chegaram na ultima sexta-feira (9), com 1,4 milhão de doses, e no domingo com mais 1,6 milhão de doses.

As doses BA1 protegem contra a variante Ômicron original e a variante BA1. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde deve publicar nota técnica com orientações sobre público-alvo, aplicação e distribuição dos imunizantes.

Apesar da atualização, o Ministério da Saúde já ressaltou que as atuais vacinas continuam efetivas contra as formas graves da doença e óbitos. “O esquema vacinal completo, incluindo as doses de reforço, são fundamentais para que se possa dar continuidade nas ações de vacinação em 2023”, disse em nota.

Grande Campanha

As novas doses devem ser incluídas em uma grande campanha nacional de vacinação que, de acordo com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, já deve começar nos primeiros dias de 2023.

Segundo Alckmin a campanha deve envolver diferentes ministérios e contar com a participação de artistas e atletas. A ideia é reforçar a importância da vacinas e mostrar o quanto ela são seguras.

