Novas Salas das Margaridas reforçam a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

As salas são espaços preparados para acolher e encorajar mulheres no processo de rompimento do ciclo da violência. (Foto: Ascom/SSP)

Ambiente reservado, acolhedor e com atendimento especializado. O projeto das Salas das Margaridas, que começou por Porto Alegre no ano passado, aos poucos vai avançado pelo interior do Estado. Na manhã desta terça-feira (16), novas salas foram inauguradas em Delegacias de Polícia de sete municípios gaúchos.

São espaços preparados para acolher e encorajar mulheres no processo de rompimento do ciclo da violência. A abertura oficial dos locais ocorreu durante cerimônia virtual.

A chefe de Polícia do RS, delegada Nadine Anflor, lembrou do comprometimento com as políticas públicas para as mulheres e da importância desses espaços para acolhimento. “A mulher que passa por um momento de tamanha fragilidade não pode estar exposta ao movimento diário de uma delegacia. Por isso, esses espaços reservados incentivam as mulheres a procurarem ajuda.”

A estratégia das Salas das Margaridas é uma das principais políticas públicas da Polícia Civil no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. É um espaço reservado e privativo, onde são registradas ocorrências policiais, oitivas das vítimas, bem como o pedido de medidas protetivas e demais ações que fazem parte da Lei Maria da Penha.

Todo o processo de atendimento é realizado por profissionais treinados para lidar com casos dessa natureza. “Nesses espaços, também conseguimos aplicar um questionário que avalia o grau de risco que a vítima está exposta. São informações fundamentais que ajudam a polícia a traçar um plano de proteção para essa mulher e assim evitar crimes como o feminicídio”, avalia a delegada Tatiana Bastos, diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis.

A abertura dos novos espaços amplia a rede de atendimento para 17 Salas das Margaridas no Estado, sendo 15 em Delegacias de Polícia de Pronto Atendimento, uma em plantão de órgão policial e uma na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre.

