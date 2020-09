Bem-Estar Nove alimentos para incluir no café da manhã se você quer emagrecer

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Dependendo dos alimentos que você escolhe para a refeição, isso vai te dar mais energia durante o dia. (Foto: Reprodução)

“O café da manhã é a refeição mais importante do dia”” é um ditado já famoso e há um bom motivo para isso: dependendo dos alimentos que você escolhe para a refeição, isso vai te dar mais energia durante o dia e até acelerar seu metabolismo. Aqui, a nutricionista Amanda Joani Maffei lista 9 alimentos para incluir no café da manhã se você quer emagrecer.

1. Ovo

Rico em proteína e gorduras boas, garante saciedade ao longo do dia. Também possui vitaminas do complexo B, responsáveis por conferir mais energia para cumprir atividades rotineiras. Sugestão: 2 unidades.

2. Cereais integrais

Eles reduzem o índice glicêmico da refeição, aumentando a saciedade até o almoço. Além disso, contribuem para o funcionamento do intestino, desinchando a região abdominal. Sugestão: 3 colheres de sopa.

3. Iogurte natural

Ele não contém conservantes e é fermentado por bactérias que ajudam na flora intestinal. “Essa versão também possui proteínas e gorduras que fazem com que você sinta menos fome”, explica Amanda Joanni Maffei, nutricionista da Estima Nutrição, em São Paulo. Sugestão: 1 pote individual.

4. Gengibre

Ótima opção para levantar da cama com o metabolismo já acelerado. “Adicione-o a sucos para estimular a termogênese do corpo”, sugere a especialista. Sugestão: 0,5 cm batido em sucos.

5. Café

Aposte na bebida para despertar o organismo e turbinar sua concentração para o restante do dia. Só não vale adoçar. Ah, e vale lembrar que esse queridinho das brasileiras também é termogênico. Sugestão: 1 xícara pequena.

6. Abacate

Se você é daquelas que vive beliscando um petisco aqui e um lanchinho ali, não deixe de saborear a fruta no café da manhã. “O abacate contém vitaminas e minerais que controlam a compulsão alimentar”, explica Amanda. Sugestão: 3 colheres de sopa.

7. Tapioca

Use-a como substituta do pãozinho matinal para reduzir o índice glicêmico da refeição e controlar a liberação de glicose, que, em excesso, acaba sendo usada pelo corpo para inflar os pneuzinhos. Sugestão: 2 colheres de sopa.

8. Salada de frutas

“Ideal para iniciar o dia com um boom de vitamina, minerais e antioxidantes para nutrir o corpo e deixá-la mais satisfeita”, conta Amanda. Sugestão: 1 pires médio.

9. Suco verde

A opção é perfeita para quem quer começar o dia fazendo um detox geral no organismo e nutrindo as células para as atividades que estão por vir. Sugestão: 1 copo médio

