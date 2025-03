Cláudio Humberto Novo áudio: mensaleiro revela acerto por agência

28 de março de 2025

Em novo áudio obtido pela coluna, o ex-mensaleiro José Roberto Moreira de Melo detalha o que sugere ser uma tramoia para comprar a Filadélfia Comunicações, hoje dona de contratos milionários com o governo Lula. Na conversa gravada pelo filho, o ex-mensaleiro explica que o dinheiro para abrir a agência saiu da venda de uma fazenda para Cristiano Paz, ex-dono da agência SPM&B, enrolado e preso do mensalão, e sócio de Marcos Valério, que, operador do esquema, pegou 37 anos de cadeia.

Negócio da China

A fazenda, diz José Roberto, foi avaliada em R$5 milhões, mas fechou a venda em R$8 milhões. Cristiano ainda pagou parte dos impostos.

Destino: Érica

“Esse dinheiro foi depositado na conta da Érica”, sua enteada. “Eu exigi que este dinheiro fosse depositado com o Tiago na conta da XP”, revela.

Tudo na confiança

Tiago, diz o ex-mensaleiro no áudio, é o filho de um amigo dele que mora na vizinhança e era correspondente de uma corretora de valores.

Filadélfia nega tudo

O casal desconhece o assunto e nega tudo, inclusive o recebimento de valores de Melo. A Filadélfia reafirma não ter vínculo ao ex-mensaleiro.

Lula critica 25% de Trump, mas sua taxação é 35%

Além das lorotas habituais, que os anfitriões fingem não perceber, Lula (PT) mostrou no Japão constrangedor desconhecimento sobre questões como taxação de produtos importados. Reclamou dos 25% do governo Donaldo Trump sobre veículos importados nos EUA, fez caras e bocas de indignação e ameaçou retaliar produtos americanos. Logo ele, chefe de um dos governos que mais taxam importações no planeta. O governo Lula taxa carro importado em 35%, dez pontos a mais que Trump.

Imposto é roubo

O excesso de impostos e taxas no Brasil lembra a definição de Javier Milei, economista libertário que preside a Argentina: “imposto é roubo”.

Tamanho do afano

O brasileiro paga 35% de taxação do carro importado, IPI de até 25%, ICMS que chega a 19% e mais 11,6% de PIS/Confins.

Na maior cara dura

No Japão, Lula fez demagogia com empresários na plateia contando a lorota de que é contra o que ele mais faz: impor medidas protecionistas.

Carne ainda mais cara

Não é boa a notícia para quem aprecia um churrasco no fim de semana: a projeção do Banco Central é de que a carne siga em alta ao longo do ano. Para alegria da JBS dos irmãos Joesley e Wesley Batista, empresários favoritos de Lula, a projeção do BC é de aumento: 9,6%.

Difícil prever

“As coisas no Brasil estão com um alto grau de insegurança jurídica, falta previsibilidade”, reagiu o Ricardo Salles (Novo-SP) em entrevista ao podcast Diário do Poder, após o julgamento de Jair Bolsonaro no STF.

Pujança mineira

O PIB mineiro fechou 2024 em mais de R$1,06 trilhão, alta de 3,1% em relação a 2023. O Estado representa 9% do PIB do Brasil. Serviços (R$593,9 bilhões) e Indústria (R$264 bilhões) são as locomotivas.

Serve o barreado

O governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), quer se aproximar de Jair Bolsonaro e convidou o ex-presidente para um almoço, na sede do governo paranaense. Deve ocorrer na próxima semana.

Homenagem

Ex-ministra da Mulher, Cristiane Britto dedicou a Jair Bolsonaro honraria que recebeu no Senado, o Diploma Bertha Lutz, reconhecimento de quem luta pelos direitos das mulheres: “Este diploma também é seu”.

Bisbilhotice

O partido Democrata, que faz oposição a Donald Trump nos EUA, apresentou projeto na Câmara para obrigar o empresário Elon Musk a divulgar publicamente um extrato das suas finanças pessoais.

Vai dar ruim

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, avisou que “será um dia muito ruim” para a Venezuela, caso o ditador Nicolás Maduro dê sequência aos planos de invadir a região de Essequibo, na Guiana.

Missão impossível

A pedido de Israel, o deputado Eduardo Pazuello (PL-RJ) pedirá na Comissão de Relações Exteriores que o governo Lula (PT), aliado aos bandidos do Hamas, reconheça os Houthis, do Iêmen, como terroristas.

Pensando bem…

…o STF deveria transformar em réu o “ladrão” que fez o preço do ovo disparar mais de 20%

PODER SEM PUDOR

Candidato sofre…

Candidatos a prefeito e a vice em Caçapava (RS), em 1992, Galeno Teixeira e Ari Moreira estavam mortos de sede quando chegaram ao povoado de Capão das Galinhas. Optaram por umas cervejinhas bem geladas. Entraram no único armazém do lugar e, desolados, viram apenas seis garrafas numa prateleira. “É o jeito!”, resignou-se Galeno, em voz baixa. Quando se preparavam para pagar as cervejas quentes consumidas, o homem do armazém finalmente falou: “⁠Bueno, chê, se o doutor quiser ainda pode beber as geladas…” E abriu uma porta sob a prateleira, revelando um exuberante freezer. Cheio de cervejas estupidamente geladas.

