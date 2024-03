Rio Grande do Sul Governo gaúcho inaugura novo Centro de Referência da Mulher em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de março de 2024

Evento foi prestigiado por lideranças femininas e autoridades. Foto: O Sul Evento foi prestigiado por lideranças femininas e autoridades. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o governo do Estado do Rio Grande do Sul inaugurou o novo Centro de Referência da Mulher Vânia Araújo (CRM), em Porto Alegre. O evento contou com a presença do governador Eduardo Leite e de Fabrício Peruchin, titular da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, pasta responsável pelo centro.

Dividido em dois andares, o espaço foi pensado para proporcionar acolhimento às mulheres em vulnerabilidade. A estrutura conta com salas de atendimento, de espera e de teleconferência – para contatos com os municípios e treinamentos e atendimentos a distância –, além de brinquedoteca, para acolher as crianças durante o atendimento das mães.

O prédio conta com acessibilidade e entradas reservadas para atendimento de demandas complexas. Há uma sala especial para atendimento a pessoas com deficiência e banheiro adaptado para PCD. O centro dispõe, também, de uma sala de monitoramento, onde é realizado o acompanhamento de dados e estatísticas e o mapeamento da Rede de Proteção e do perfil das vítimas, viabilizando o preparo de relatórios para observação e análise.

Eduardo Leite lembrou da importância da igualdade de gênero e do respeito às mulheres. “Além de atender a mulher em situação de violência, esse é para ser o espaço que encaminha as mulheres para serviços da área da saúde, desenvolvimento profissional, financiamentos e políticas de crédito para a mulher empreendedora, educação, emprego e renda. Um serviço referencial para que a mulher tenha a garantia plena dos seus direitos e possa usar todos os serviços que o estado proporciona”, compartilhou o governador.

De acordo com o secretário Fabrício, o espaço deve se consolidar como uma referência para a capacitação de outros postos avançados de CRM no interior do estado. “Nós sabemos que existe a violência contra a mulher e nós temos que trabalhar fortemente para erradicar esse problema do nosso país. O povo gaúcho tem que saber que o governo do Estado apoia essa causa”, afirmou.

No centro de referência, serão realizados diversos tipos de atendimentos voltados ao acolhimento de mulheres em situação de violência, em um trabalho conjunto realizado por psicólogas, advogadas e assistentes sociais. Até então, o serviço vinha sendo ofertado, temporariamente, no subsolo do estacionamento do Centro de Administrativo Fernando Ferrari (Caff).

A diretora do Departamento de Política Pública para a Mulher da SJCDH, Tábata Bier, explicou que as instalações anteriores impunham limitações ao atendimento do público final. “A gente percebeu que o CRM precisava de um lugar maior. Não tinha como a gente ser referência, se a gente não tivesse todas as normativas implementadas, se não fosse realmente um espaço inspirador”, contou. “Com o novo centro, a gente consegue fazer o atendimento de forma ampliada, atender as mulheres por videoconferência, oferecer treinamento pros centros municipais e fazer o monitoramento dos dados dos atendimentos em todo o estado, ampliando o alcance da política pública.”

Durante o evento, também ocorreu a entrega do Ônibus Lilás, que recebeu nova identidade visual e passou por consertos mecânicos. O veículo é uma unidade móvel projetada e adaptada especialmente para o atendimento fora de Porto Alegre, permitindo o acesso aos serviços da rede de atendimento à mulher em situação de violência em outros locais do estado.

O ônibus é equipado com duas salas fechadas que garantem a privacidade da vítima, copa, banheiro e uma equipe composta por profissionais das áreas de serviço social, psicologia, atendimento jurídico e segurança pública.

2024-03-08