Por Redação O Sul | 8 de março de 2024

A festividade, que não terá desfile competitivo, e sim apresentações, terá locais distintos. Foto: Alisson Moura A festividade, que não terá desfile competitivo, e sim apresentações, terá locais distintos. (Foto: Alisson Moura) Foto: Alisson Moura

O Carnaval Popular de Canoas (RS) será realizado nos dois próximos domingos (10 e 17 de março). Com entrada gratuita, oito agremiações de samba vão realizar apresentações das 17h às 22h.

A festividade, que não terá desfile competitivo e sim apresentações, terá locais distintos. Neste primeiro domingo (10), a folia acontece na avenida Itamar de Matos de Maia, entre as ruas Maranhão e Pará, no bairro Niterói. Nesta data, a blitz da Rádio 104, emissora da Rede Pampa de Comunicação, estará realizando brincadeiras, distribuição de brindes e interação com o público das 17h às 18h.

No dia 17, o Carnaval acontece na rua Clóvis Beviláqua, 1770, em frente ao complexo esportivo Martin Luther King, no bairro Harmonia.

O Secretário de Cultura, Dj Cabeção, avaliou a importância do evento. “É com muito entusiasmo e esforço que estamos realizando essa importante festa popular no munícipio de Canoas. O Carnaval não é apenas uma festividade, mas uma expressão rica da nossa cultura, reunindo a comunidade em celebração, alegria e harmonia. Tenho orgulho de pertencer a uma gestão que se desempenhou para realizar essa folia que traz união, a liberdade artística e a celebração da nossa identidade cultural, aqui para dentro do nosso município. Esperamos que sejam dois dias de muita alegria para todos os envolvidos”.

Em virtude da crise econômica enfrentada pelo município, o prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques, aprovou uma redução de mais de 40% no orçamento destinado à festa. Assim, será investido um total de R$ 252 mil na realização do Carnaval.

Confira a ordem das apresentações

10 de março

18h Escola de Samba Soares

19h Associação Cultural Recreativa Aquarela do Samba

20h Unidos do Guajuviras

21h Tradição da Niterói

17 de março

17h Dj ou Banda de pagode

18h Nenê da Harmonia

19h Rosa Dourada

20h Império da Mathias

21h Pérola Negra

