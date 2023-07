Geral Novo ciclone extratropical não terá impacto severo no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

As instabilidades se espalham nesta quarta pelo Rio Grande do Sul e há chance de temporais pontuais. (Foto: Reprodução)

O novo ciclone extratropical que deve atingir o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (26) não terá a mesma força destruidora dos anteriores, segundo previsão da Climatempo. Este será o quarto ciclone extratropical que se forma nas imediações do Estado em cerca de um mês e meio.

“O impacto deste ciclone não será igual aos outros de julho e nem ao de meados de junho de 2023, que causou as grandes cheias e inundações na Grande Porto Alegre e no nordeste do Rio Grande do Sul. Por causa da localização da formação deste novo ciclone extratropical, seu impacto no Sul do Brasil será restrito ao Rio Grande do Sul”, informou a Climatempo.

O novo ciclone extratropical começa a se organizar junto com uma frente fria nesta quarta-feira (26). “O ciclone extratropical propriamente vai se formar junto ao litoral do Uruguai e deve alcançar um valor de pressão atmosférica muito baixo, abaixo de 1.000 hectopascais, mas sobre o oceano e na costa do Uruguai.” As rajadas de vento mais intensas sobre o Rio Grande do Sul, associadas ao novo ciclone extratropical, não devem superar os 60 km/h. Porém, as nuvens cumulonimbus que vão se formar sobre o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira serão responsáveis pela chuva forte e podem também provocar rajadas de vento com até 70 km/h.

Segundo o governo gaúcho, com a formação da frente fria aliada ao ciclone sobre o Uruguai, as instabilidades se espalham nesta quarta pelo Rio Grande do Sul e há chance de temporais pontuais.

“Com as chuvas intensas e constantes na metade Sul, são esperados volumes dos 30 aos 40mm/dia. As rajadas de vento variam entre 40 e 60km/h na faixa leste e devem deixar o mar agitado. A tendência é de que, com o afastamento do ciclone, o tempo volte a ficar firme na quinta-feira (27).”

A Defesa Civil gaúcha alerta para chuva forte, descargas elétricas, rajadas de ventos e eventual queda de granizo na metade Sul, Missões, Leste e Centro do Estado. O aviso é válido até às 10h desta quarta-feira.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) confirmou que, devido à formação de um ciclone extratropical na Região do Rio da Prata, há previsão de continuidade de chuva nesta quarta no Sul do país, principalmente no centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul, com possibilidade de pancadas localmente fortes, mas com baixa possibilidade de acumulados expressivos.

Sobre o risco de ocorrência de inundações, o Cemaden informou que, “em função da passagem do ciclone ao sul do Rio Grande do Sul, mantém-se a atenção ao centro-sul do Estado, mas com baixa probabilidade de ocasionar eventos hidrológicos, pois o fenômeno deve se deslocar na região do Rio da Prata”.

Conforme o comunicado do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPPMet) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o ciclone extratropical que se formará nesta quarta-feira será “de menor intensidade, com maior incidência sobre o Oceano”.

De acordo com o CPPMet, durante o processo de formação de um ciclone extratropical na madrugada desta quarta-feira, “entre a Argentina e o Uruguai, a frente quente que atuará sobre o Estado provocará áreas de instabilidade, com trovoadas. Com o afastamento do ciclone em direção ao Oceano, uma massa de ar frio gerará pancadas de chuva, com trovoadas e eventual queda de granizo”.

A estimativa do órgão é de que as rajadas de vento no continente mantenham-se em menos de 60 km/h. “O ciclone que se formará nesta quarta-feira nem de perto lembrará o que atingiu o Estado entre os dias 12 e 13 deste mês”, analisam os meteorologistas da UFPel no boletim sobre a tendência semanal.

