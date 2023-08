Rio Grande do Sul Novo ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul nesta semana

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

O fenômeno deve provocar, já nesta sexta, chuvas fortes com risco de temporais Foto: Freepik

Um novo ciclone extratropical se formará entre a costa do Rio Grande do Sul e do Uruguai entre esta sexta-feira (18) e o sábado (19), de acordo com a Climatempo.

Após o calor fora de época, o fenômeno deve provocar, já nesta sexta, chuvas fortes com risco de temporais na Região Sul do País e também no Mato Grosso do Sul. Em alguns pontos, as rajadas de vento podem chegar a 70 km/h.

No sábado, uma frente fria se formará a partir desse ciclone e avançará em direção ao Sudeste do Brasil. A chuva forte deve atingir desde o Norte gaúcho até as áreas de São Paulo que fazem divisa com Paraná, além de grande parte de Mato Grosso do Sul.

Nesse dia, as rajadas de vento se espalham e podem chegar a 60 km/h em quase toda a Região Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, Sul do Mato Grosso e Sul de Goiás.

Entre o litoral gaúcho e a Costa Verde, no Rio de Janeiro, os ventos podem ficar ainda mais intensos no sábado, chegando aos 80 km/h. “Devido aos fortes ventos, o mar também fica agitado, principalmente no litoral do Rio Grande do Sul”, informou a Climatempo.

Novo ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul nesta semana

2023-08-16