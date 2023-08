Polícia Homem é condenado a 49 anos de prisão por matar a ex-mulher e tentar esfaquear os filhos do casal no interior do RS

O assassinato aconteceu em 18 de fevereiro de 2022, em Nova Esperança do Sul

O Tribunal do Júri de Jaguari, na Região Central do Rio Grande do Sul, condenou a 49 anos de prisão em regime fechado um homem que matou a ex-mulher com 19 facadas e tentou assassinar os dois filhos do casal.

Os crimes aconteceram em 18 de fevereiro de 2022 em Nova Esperança do Sul. Segundo o MP (Ministério Público), na ocasião, o réu, inconformado com o término do relacionamento, chamou a ex-companheira à residência onde o casal morava, ameaçando cometer suicídio. Quando ela chegou no local, houve uma discussão. O homem pegou uma faca e passou a desferir diversos golpes na vítima, de 48 anos, que não resistiu aos ferimentos.

Conforme o promotor de Justiça de Jaguari, Eduardo da Silva Fagundes, que atuou no julgamento, o feminicídio foi cometido por motivo fútil (inconformidade com o término da relação conjugal) mediante emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Além disso, o crime ocorreu na presença dos filhos do casal – uma mulher e um homem de 21 e 22 anos, na época. Ao tentarem impedir que o assassino continuasse esfaqueando a mãe, os jovens foram atacados pelo criminoso, que tentou golpeá-los, mas não conseguiu.

O réu também tentou o suicídio após cometer os crimes. As informações foram divulgadas na terça-feira (15) pelo MP.

