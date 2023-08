Rio Grande do Sul Liderada pelo médico Eduardo Neubarth Trindade, Chapa 3 vence as eleições do Conselho Regional de Medicina do RS

16 de agosto de 2023

Com votação recorde, essa foi a primeira eleição realizada exclusivamente on-line

A Chapa 3 – Pra Frente Cremers –, liderada pelo médico Eduardo Neubarth Trindade, venceu as eleições para comandar o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul durante o quinquênio 2023-2028. Com votação recorde, esse foi o primeiro pleito realizado exclusivamente on-line, por meio de uma plataforma disponibilizada pelo CFM (Conselho Federal de Medicina).

Os médicos votaram na segunda (14) e na terça-feira ( . O resultado foi divulgado na noite de terça. Dos 24.342 votos válidos (89,87%), a chapa vencedora obteve 10.200 (41,9%). A posse dos 40 conselheiros ocorrerá no dia 1º de outubro.

A Chapa 1 – Cremers de Todos – contabilizou 10.000 votos (41,08%), e a Chapa 2 – Conexão – somou 4.142 votos (17,02%).

O médico que não votou poderá justificar a ausência em até 60 dias após o encerramento da votação pelo site eleicoescrms.org.br, na opção Serviços ao Eleitor. Caso contrário, será aplicada a multa prevista em lei, de acordo com o Art 6º, §1º, da Resolução CFM nº 2315/22.

Confira os nomes dos integrantes da chapa vencedora:

Titulares

29598 André Luiz Da Silva

27183 Arthur De Azambuja Pereira Filho

31811 Eduardo Neubarth Trindade

13260 Enilde Eloena Guerra

24300 Fabiano Márcio Nagel

14777 Karin Marise Jaeger Anzolch

8962 Laís Del Pino Leboutte

20394 Luciano Haas

20286 Luciano Neto Santos

8051 Luiz Carlos Diniz Barradas

7898 Manoel Roberto Maciel Trindade

23991 Marcelo Duarte Bicca

15033 Márcia Vaz

29067 Maria Fernanda Oliva Detanico

13390 Mirela Foresti Jimenez

26958 Nelson Sivonei Da Silva Batezini

29512 Paulo Ernesto Gewehr Filho

18309 Régis Fernando Angnes

20271 Silzá Tramontina

6654 Tânia Weber Furlanetto

Suplentes

16005 Benjamin Roitman

31899 Carine Leite

22745 Carlos Augusto Bastos De Souza

25824 Carlos Francisco Jungblut

13908 Cláudio Oltramari Conte

32043 Eduardo Montagner Dias

18732 Fernanda Ronchetti Grillo

17724 Gustavo Gonçalves Costa Pinto Corrêa

31610 Jaber Nashat De Souza Saleh

18185 João Da Rosa Michelon

17262 João Ronaldo Mafalda Krauzer

27261 Márcio Rosembergas Castan

18077 Marcos André Lehnemann Tannhauser

36617 Mohamad Hassan Hamaoui

7916 Nelson Lindner Dutra

36626 Pedro De Moraes Morais

37800 Pedro Funari Pereira

30898 Thiago José Dal Bosco

27981 Vinicius Victorazzi Lain

25991 Vinicius Von Diemen

