Rio Grande do Sul Empresa gaúcha apresenta o sistema operacional de aviões que serão produzidos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Bimotor DA62 teve voo experimental durante evento em Canela nesta terça-feira. (Foto: Alexandre Farina/Sedec)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Denominado “Vowe Air Mobility”, o novo sistema operacional de aviões de origem canadense a serem produzidos no Rio Grande do Sul pela empresa gaúcha Aeromot foi detalhado nesta terça-feira (15). A apresentação teve como local o Aeroporto de Canela (Serra) e incluiu um voo experimental do bimotor Diamond Aircraft DA62, que deve ter seu primeiro lote entregue em 2025.

A solenidade contou com a presença de empresários, autoridades da região e do titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo (representando o governador Eduardo Leite). Ele inclusive chegou ao evento a bordo do modelo, que deve ter seu primeiro lote entregue em 2025:

“Foi uma viagem segura, confortável e tranquila. Fico feliz em saber que, em breve, teremos uma fábrica de aeronaves no Estado usando mão-de-obra local e impulsionando a geração de emprego e de renda, dois pilares da economia”.

Cerca de 1,5 mil empregos diretos e indiretos poderão ser gerados nas unidades de construção e de operação. A planta será montada dentro do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre e a expectativa é de que o trabalho comece no próximo semestre.

De acordo com o presidente da Aeromot, Guilherme Cunha, estima-se uma produção de 60 unidades por ano, tendo como foco o mercado da América do Sul.

A aeronave será operada por meio do programa exclusivo “Vowe Air Mobility”, que será vinculado ao fabricante. Sua disponibilização se dará por meio de planos de assinatura acessíveis e personalizados.

O “Vowe Air Mobility” também foi apresentado em São Paulo no dia 8 de agosto, durante a edição 2023 da Labace, considerada a maior feira de aviação executiva da América Latina. Na ocasião, Cunha destacou:

“A crescente demanda por voos executivos, aliada às mudanças nos padrões de consumo, como economia compartilhada e sustentabilidade, motivou a criação de um novo modelo de mobilidade aérea privada. Além disso, as aeronaves disponíveis no mercado tinham custos operacionais elevados e tecnologia desatualizada, o que impossibilitava um acesso mais amplo”.

Etapas

Estão previstas duas etapas. Primeiro, a chegada de aeronaves DA62 vindas do Canadá para início da operação pela Vowe. Depois será a vez da utilização dos modelos fabricados em território gaúcho.

Os planos incluem a operação de mais de 100 aviões por mais de 50 bases em todo o Brasil, incluindo a região de Canela e Gramado. A empresa projeta que isso fomentará o turismo na Serra Gaúcha, por exemplo, com um transporte aéreo seguro, econômico e facilitado.

(Marcello Campos)

