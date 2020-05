Futebol Novo decreto do Estado restringe treinos da dupla Grenal a partir de segunda-feira

Por Redação O Sul | 9 de Maio de 2020

Foto: (Felipe Dalla Valle / Piratini / Divulgação)

Grêmio e Inter, que reiniciaram suas atividades nesta semana, não poderão mais realizar treinos a partir da próxima semana. Em live, o governador do RS, Eduardo Leite, apresentou o novo decreto de distanciamento controladonovo decreto de distanciamento controlado, neste sábado, em que restringe as atividades dos clubes esportivos nas áreas com bandeiras laranja, como é o caso de Porto Alegre.

A dupla Grenal havia retomado às atividade a partir do decreto nº 20.562 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, de 30 de abril, que autoriza “o funcionamento das instalações dos clubes sociais, apenas para o condicionamento físico dos respectivos atletas profissionais contratados, observado o distanciamento mínimo de 2m entre os mesmos, sendo vedado, em qualquer caso, contato físico ou aglomerações”.

O novo decreto estadual passa a valer a partir de segunda-feira (11).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

