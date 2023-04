Saúde Novo estudo revela que alimentos ricos em açúcar e gordura “viciam” o cérebro

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Comida ativa o sistema dopaminérgico, a região do cérebro responsável pela motivação e recompensa. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um doce em vez de fruta. Um lanche fast food no lugar de uma refeição balanceada. Por que temos tanta dificuldade em fazer boas escolhas alimentares? A resposta está em como o cérebro reage ao ingerirmos certos tipos de comida: uma dieta rica em açúcar e gordura gera um tipo de “vício” que faz nosso corpo sempre preferir alimentos com este mesmo padrão. É o que revela um estudo feito por pesquisadores do Max Planck Institute for Metabolism Research, na Alemanha, e da Universidade Yale, nos Estados Unidos. O trabalho foi publicado na revista científica Cell Metabolism.

“Nossa tendência de comer alimentos com alto teor de gordura e açúcar, a chamada dieta ocidental, pode ser inata ou se desenvolver como resultado do excesso de peso. Mas pensamos que o cérebro aprende essa preferência”, explicou Sharmili Edwin Thanarajah, uma das principais autoras do estudo e pesquisadora do Max Planck Institute for Metabolism Research, em comunicado.

Para testar essa hipótese, os pesquisadores deram a um grupo de voluntários, todos os dias por oito semanas, um pequeno pudim contendo muita gordura e açúcar, além de sua dieta normal. O outro grupo recebeu um pudim que continha o mesmo número de calorias, mas menos gordura. A atividade cerebral dos 49 voluntários que participou do experimento foi medida antes e durante e depois das oito semanas.

A resposta do cérebro a alimentos com alto teor de gordura e alto teor de açúcar aumentou muito no grupo que comeu o pudim com alto teor de açúcar e de gordura após oito semanas. Isso ativou particularmente o sistema dopaminérgico, a região do cérebro responsável pela motivação e recompensa.

“Nossas medições da atividade cerebral mostraram que o cérebro se reprograma por meio do consumo de salgadinhos. Ele aprende a preferir alimentos gratificantes. Por meio dessas mudanças no cérebro, inconscientemente sempre iremos preferir os alimentos que contêm muita gordura e açúcar”, disse Marc Tittgemeyer, outro pesquisador que liderou o estudo, em comunicado.

Durante o período do estudo, as pessoas do teste não ganharam mais peso do que as pessoas do grupo de controle e seus valores sanguíneos, como açúcar no sangue ou colesterol, também não mudaram. No entanto, os pesquisadores assumem que a preferência por alimentos açucarados continuará após o final do estudo.

“Novas conexões são feitas no cérebro e não se dissolvem tão rapidamente. Afinal, o objetivo do aprendizado é que, uma vez que você aprende algo, não o esqueça tão rapidamente”, pontua Tittgemeyer.

Sistema de recompensa

O sistema de recompensa é uma rede neural complexa que inclui várias áreas do cérebro, como o córtex pré-frontal, o núcleo accumbens e o córtex cingulado anterior. É responsável por regular comportamentos relacionados à busca de recompensas, como prazer, motivação e aprendizado. Quando o sistema de recompensa é ativado, ocorre a liberação de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à motivação.

O consumo de alimentos ricos em açúcar e gordura é conhecido por estimular a liberação de dopamina no sistema de recompensa. Essa resposta é uma parte importante do nosso sistema de sobrevivência, uma vez que alimentos altamente calóricos eram escassos em ambientes ancestrais e, portanto, valiosos. No entanto, o consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar e gordura pode levar a disfunções nesse sistema, o que pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos alimentares, como a compulsão alimentar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/novo-estudo-revela-que-alimentos-ricos-em-acucar-e-gordura-viciam-o-cerebro/

Novo estudo revela que alimentos ricos em açúcar e gordura “viciam” o cérebro

2023-04-02