Tecnologia iPhone 14 ou Galaxy S23: saiba qual celular tira fotos melhores

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Dois dos melhores celulares da atualidade são os mais avançados de Samsung e Apple: Galaxy S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max. (Foto: Divulgação)

Mas qual deles é, de fato, o melhor? Há muitas diferenças ou eles são, no fundo, muito mais parecidos do que as empresas querem nos fazer acreditar? Qual tira melhores fotos, tem a melhor tela, é mais veloz?

Câmeras

Galaxy S23 Ultra: 200 MP (f/1.7, principal) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 10 MP (f/2.4, 3x zoom) + 10 MP (f/4.9, 10x zoom); 12 MP (f/2.2, frontal);

iPhone 14 Pro Max: 48 MP (f/1.8, principal) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 12 MP (f/2.8, zoom 3x); 12 MP (f/1.9, frontal).

Galaxy S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max têm dois dos melhores conjuntos fotográficos do mercado. Ambos conseguem um bom nível de precisão das cores, alcançam faixa dinâmica excelente e têm ótimas texturas.

A vantagem do celular da Samsung está nas fotos aproximadas e também com pouca luz. Como o S23 Ultra tem uma câmera teleobjetiva com zoom óptico de 3x e mais uma de 10x, ele consegue chegar mais perto de objetos distantes sem perder qualidade.

Além disso, o recurso que a sul-coreana chama de ‘Nightography’ é excelente ao reduzir ruídos e aumentar detalhes em fotos noturnas. O iPhone tem um bom modo noturno, mas ficou para trás neste quesito nos últimos anos.

Falando em selfies, ambos conseguem respeitar bem a tonalidade da sua pele e captam texturas em alto nível. Aí é uma questão de você ver as fotos nas galerias abaixo e decidir qual lhe agrada mais.

Design e construção

Galaxy S23 Ultra: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, 234 g;

iPhone 14 Pro Max: 160,7 x 77,6 x 7,9 mm, 240 g.

Galaxy S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max são bastante semelhantes em qualidade de construção, mas têm aparência e tamanhos diferentes. O celular da Apple é um pouco menor e mais fino, mas curiosamente mais pesado que o concorrente da Samsung.

Ambos possuem laterais em alumínio e vidro na frente e traseira. Os vidros frontais têm proteção Gorilla Glass Victus 2 no S23 Ultra e Ceramic Shield no iPhone. E ambos também possuem proteção contra imersão na água, sendo o Samsung de até 1,5 metro e o Apple de 6 metros, ambos por 30 minutos.

A tela do Galaxy S23 Ultra tem laterais curvas, e o aparelho em si é praticamente uma barra sem muitos detalhes ou relevos. Ele ainda traz uma caneta S Pen em seu interior, que pode ser usada para escrever, desenhar e até navegar na interface.

O iPhone 14 Pro Max é um celular em barra mais tradicional, com uma lombada de câmeras bem saliente e de tamanho bem grande. Nenhum dos dois aparelhos trazem conector para fone de ouvido.

Tela

Galaxy S23 Ultra: AMOLED Dinâmico 2X de 6,8 polegadas Quad HD (1440 x 3088 pixels), 120 Hz;

iPhone 14 Pro Max: LTPO OLED de 6,7 polegadas Full HD (1290 x 2796 pixels), 120 Hz.

A tela do Galaxy S23 Ultra tem tecnologia de painel um pouco diferente do iPhone 14 Pro Max. Mas, na prática, são displays bastante parecidos, com nível de brilho excelente, cores precisas e um ângulo de visão bastante amplo.

Ou seja, dá para enxergar muito bem o conteúdo mesmo na rua, em dias ensolarados, sem distorção de cores. E também consegue ver o conteúdo sem perceber distorção de cor ou mesmo perda de visibilidade de várias posições.

Não vou ficar entrando em detalhes técnicos sobre as telas desses celulares. São consideradas duas entre as melhores do mercado. A resolução do Galaxy S23 Ultra pode ser maior, mas o padrão é o Full HD, que já é suficiente para garantir excelente nitidez.

Talvez o ponto de maior discussão seja o recorte dos sensores frontais. O smartphone da Samsung tem um pequeno furo para a câmera de selfies, enquanto o iPhone 14 Pro Max tem uma espécie de pílula, que ainda abriga um leitor 3D do Face ID e outros componentes.

Se você se incomoda com o recorte maior, talvez seja melhor partir para o S23 Ultra, mesmo.

Configuração e desempenho

Galaxy S23 Ultra: Snapdragon 8 Gen 2 Octa-core (até 3,36 GHz), Adreno 740;

iPhone 14 Pro Max: Apple A16 Bionic Hexa-core (até 3,46 GHz), Apple GPU 5 núcleos.

Tanto o Galaxy S23 Ultra, com o Snapdragon 8 Gen 2, quanto o iPhone 14 Pro Max, com o Apple A16 Bionic, são velozes. E vão entregar desempenho suficiente para jogar com excelente qualidade por muitos anos.

A meu ver, isso é tudo o que você precisa saber. Se um deles aguenta mais de uma hora em alto desempenho sem perder velocidade ou não, é um detalhe que interessa a poucos usuários. A maioria consegue realizar todo tipo de tarefa em pouco tempo e com ótimos resultados, e pronto.

