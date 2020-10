Geral Novo filme de James Bond pode ser lançado direto em streaming

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

O ator Daniel Craig como James Bond. (Foto: Divulgação)

O novo filme de James Bond, 007 – Sem Tempo para Morrer, pode ir diretamente para plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime. Antes programado para abril de 2020, o lançamento foi postergado para novembro por causa da pandemia e, recentemente, empurrado para abril de 2021. Os atrasos sucessivos já teriam levado os produtores a perdas de 30 a 50 milhões de dólares.

Com orçamento em torno de 250 milhões de dólares, o último capítulo da saga de Daniel Craig como o agente 007 estaria sendo negociado pelas plataformas pelo valor mínimo de 600 milhões, conforme reportaram veículos como Variety, especializada em shows e espetáculos.

Duas perguntas circulam entre os profissionais da indústria cinematográfica: Netflix, Amazon e demais serviços de streaming estariam dispostos a pagar a estratosférica quantia pelos direitos exclusivos de um só filme, ainda que muito aguardado pelo público? E os principais patrocinadores (Heineken, Land Rover e Omega) manteriam os termos do acordo se a janela de lançamento nos cinemas fosse fechada?

Oficialmente, a MGM, estúdio que investiu na produção, e a Eon, empresa de Barbara Broccoli (filha do lendário produtor Albert R. Broccoli) que detém os direitos do personagem, não confirmam que o filme esteja sendo leiloado. A assessoria da MGM declarou que tem compromisso com seus distribuidores internacionais e que pretende proporcionar a experiência plena de tela grande ao público. Resta saber se a pandemia terá arrefecido nos Estados Unidos e na Europa em abril de 2021 e se o público estará disposto a retornar às salas de cinema tão cedo.

No novo capítulo, em que Daniel Craig volta a dar vida ao agente secreto, James Bond deixou suas atividades nos serviços secretos e, finalmente, desfruta de uma vida calma na Jamaica. Porém, sua tranquilidade é rapidamente interrompida quando seu velho amigo da CIA, Felix Leiter, vai procurá-lo e pedir sua ajuda.

O “vilão” da história é interpretado por Rami Malek, que em 2019 ganhou o Oscar de melhor ator por sua interpretação de Freddie Mercury, vocalista ícone da banda de rock Queen.

A música oficial do filme, intitulada “No Time To Die”, nome original do longa, é interpretada pela jovem cantora americana Billie Eilish. As informações são da revista Veja e da agência de notícias AFP.

